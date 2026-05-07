«Юникон Бизнес Солюшнс» будет внедрять Arenadata Harmony MDM

Решения «Гармония», разработчик российского self-service решения для управления мастер-данными, и компания «Юникон Бизнес Солюшнс», специализирующаяся на управленческом и ИТ-консалтинге, заключили стратегическое партнерство. Соглашение направлено на совместное продвижение и внедрение системы Arenadata Harmony MDM для управления нормативно-справочной информацией (НСИ). Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Партнерство позволит объединить возможности системы Arenadata Harmony MDM и компетенции «Юникон Бизнес Солюшнс» в области бизнес-консалтинга, внедрения платформ управления данными и реализации масштабных проектов ИТ-трансформации. Его основная цель – совместное продвижение и реализация проектов в сфере управления НСИ, в том числе помощь заказчикам в импортозамещении программных продуктов класса MDM.

«Импортозамещение сегодня – это не просто замена западных систем, а шанс для бизнеса переосмыслить текущий ИТ-ландшафт, пересмотреть архитектуру и внедрить современные системы для управления данными. Сотрудничество наших команд – это возможность для заказчиков подойти к вопросу управления НСИ с максимальным вниманием к деталям и гарантией эффективности», – сказал Евгений Обелов, технический директор Arenadata Harmony MDM.

«Наше партнерство даст мощный импульс импортозамещению в сфере управления НСИ. Объединяя экспертизу, мы создаем прозрачную и удобную среду для бизнеса, где сложные задачи заказчиков решаются с опорой на зрелые технологии и проверенные методики», – сказал Александр Тарасов, старший директор «Юникон Бизнес Солюшнс».

Эксперты Arenadata Harmony MDM уже обучили команду партнера и в настоящий момент наращивают ее продуктовую экспертизу. В ближайших планах двух компаний – ряд совместных пресейловых и маркетинговых активностей.

