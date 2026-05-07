Wheelies представил модель внедрения автономных дронов в строительные процессы

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) представила концепцию использования автономных беспилотных систем для строительного контроля и управления проектами. Модель предполагает переход от разрозненных ручных проверок и фрагментарной отчетности к непрерывному цифровому мониторингу строительной площадки с использованием автономных дронов и систем аналитики. По оценке компании, это снижает перерасход бюджета на 10–15% за счет раннего выявления отклонений и сократить задержки выполнения работ до 30%. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Разрыв между фактическим состоянием объекта и управленческой отчетностью остается одной из проблем строительной отрасли. На многих площадках контроль по-прежнему основан на ручных обходах, выборочных фотоотчетах и периодических замерах, из-за чего отклонения выявляются уже после того, как начинают влиять на сроки и смежные процессы.

Концепция Wheelies предполагает использование автономных дронов как инструмента непрерывного мониторинга строительных площадок. Оснащенные специализированным ПО и сенсорными модулями, беспилотники выполняют регулярные полеты по заданным маршрутам, собирают визуальные и пространственные данные и сопоставляют их с BIM-моделями, графиками строительства и проектной документацией. На основе этих данных система формирует аналитику для инженерных и управленческих команд.

Среди основных сценариев применения — контроль земляных работ, контроль объемов материалов, инспекция фасадов и кровель, отслеживание прогресса строительства, проверка инженерных коммуникаций и контроль соблюдения техники безопасности на площадке.

Например, при мониторинге земляных работ система позволяет автоматически сравнивать фактический объем перемещенного грунта с проектными значениями. При обнаружении отклонений платформа формирует уведомление для инженерной группы до того, как проблема начинает влиять на график строительства. Аналогичный подход используется при контроле сроков выполнения работ: данные с дронов сравниваются с календарным планом проекта, что позволяет выявлять отставания на ранних этапах.

Дополнительный уровень контроля обеспечивают алгоритмы компьютерного зрения. Благодаря наличию специального ПО система способна автоматически анализировать видеопоток с дронов и фиксировать нарушения техники безопасности, включая отсутствие средств индивидуальной защиты или нахождение сотрудников в запрещенных зонах.

«В строительстве ключевые риски связаны с небольшими отклонениями, которые долго остаются незамеченными. При эпизодическом контроле они накапливаются и проявляются уже на уровне отчетности — когда начинают влиять на сроки и бюджет проекта. В результате управленческие решения принимаются с задержкой. Концепция Wheelies направлена на снижение таких рисков за счет непрерывного мониторинга и более раннего выявления отклонений, до того как они начинают влиять на ход работ», — сказал Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.



