В Уфе увеличили скорость интернета в популярном ЖК

Жители сразу нескольких улиц в Затоне получили доступ к цифровым сервисам на скорости до 70 Мбит/с. «МегаФон» расширил инфраструктуру связи вблизи ЖК «Сосны». Проведенные работы обеспечили стабильное соединение в помещениях и на улице, а также сняли часть нагрузки с уже действующих телеком-объектов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование дало лучшее качество связи на улицах Таганайской, Артезианской, Сосновой, Гиляровского, Независимости. Чтобы охватить достаточно широкую территорию и избежать перегрузок, оператор задействовал здесь сразу несколько диапазонов частот. В результате средняя скорость загрузки составила 20 Мбит/с, а максимальная — 70 Мбит/с. Таких показателей вполне хватает для комфортного использования «тяжелых» цифровых сервисов (например, прямых трансляций в высоком разрешении даже без подключения к домашнему Wi-Fi).

«Население столицы региона постоянно растет, а значит, здесь увеличивается и потребление мобильного трафика. Дополнительное оборудование позволило обеспечить оптимальные скорости загрузки не только в жилых домах, но и в расположенных рядом торговых, развлекательных, социальных учреждениях и прогулочных зонах», — сказал руководитель технической службы «МегаФона» в Башкирии Александр Брыков.

Как показывают большие данные оператора, горожане в республике сейчас используют порядка 22 ГБ интернет-данных ежемесячно. В топ-5 по онлайн-активности входят жители Сибая, Белорецка, Ишимбая, Салавата и Янаула. Уфимцы показывают средние цифры по региону.

