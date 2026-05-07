От ВКС до интеллектуальной обработки встреч: ГТЛК внедрила решения IVA Technologies

Лизинговая компания ГТЛК внедрила сервер видеоконференцсвязи IVA MCU и систему распознавания речи на базе искусственного интеллекта IVA Terra от российского разработчика корпоративных коммуникаций IVA Technologies. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

В результате импортозамещения средств коммуникаций у более чем 500 сотрудников ГТЛК появилась возможность проводить различные виды онлайн-мероприятий с соблюдением требований российского законодательства. Организация полностью отказалась от иностранного сервиса Cisco Meeting Server, интегрировав IVA MCU с действующими ИТ-системами компании. Это позволило оптимизировать внутренние рабочие процессы, повысить их эффективность и обеспечить надежную защиту корпоративных данных, исключающую риски утечек и обеспечивающую полный контроль над информацией.

В рамках проекта был развернут отказоустойчивый кластер серверов управления, а также обеспечена возможность подключения пользователей как из корпоративной сети передачи данных, так и из сети общего пользования. В ходе внедрения была реализована интеграция с корпоративной службой каталогов с использованием механизма SSO для автоматического входа в систему, платформой корпоративной телефонии, подключены наследованные видеотелефоны и видеотерминалы, а также настроена интеграция с системой видеоконференцсвязи Минтранса России.

После введения в промышленную эксплуатацию IVA MCU ГТЛК расширила функциональность сервера ВКС за счет внедрения системы распознавания речи на базе искусственного интеллекта IVA Terra. Сервис автоматически формирует стенограммы и протоколы видеоконференций с определением докладчиков, а также генерирует субтитры и обеспечивает перевод в реальном времени. Функциональность решения позволила ускорить подготовку протоколов, повысить прозрачность коммуникаций, сократить операционные затраты и снизить нагрузку на сотрудников.

Поскольку IVA Terra является частью экосистемы IVA, это позволило избежать проблем совместимости и сократить трудозатраты на внедрение. Использование моновендорного решения отечественного разработчика обеспечило ГТЛК единый подход к администрированию и технической поддержке, а также соответствие требованиям информационной безопасности и импортозамещения.

Заместитель генерального директора IVA Technologies Максим Смирнов: «Все решения IVA Technologies изначально разрабатываются как части единой экосистемы и интегрируются между собой. Такой подход позволяет заказчикам существенно снизить затраты на внедрение, сопровождение и техническую поддержку, а также избежать рисков, связанных с совместимостью продуктов. Проект в ГТЛК наглядно демонстрирует практическую ценность экосистемной модели: заказчик получил дополнительные функциональные возможности без изменений ИТ-ландшафта и с минимальными трудозатратами».

Работы по внедрению и настройке решений IVA MCU и IVA Terra выполнил российский системный интегратор «Хайтэк-Интеграция».

Генеральный директор компании «Хайтэк-Интеграция» Игорь Вайсблюм: «Мы ставили перед собой цель, выходящую далеко за рамки простого импортозамещения. Нами реализовано высокотехнологичное решение, которое не только безупречно интегрируется в экосистему заказчика, но и гарантирует абсолютную отказоустойчивость бизнес-процессов».