CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС усилила LTE в районе строительства моста на левом берегу Лены

МТС расширила зону покрытия и увеличила скорость мобильного интернета LTE вблизи строительной площадки Ленского моста на левом берегу реки. Оператор установил дополнительное телеком-оборудование в селе Старая Табага, расположенного примерно в 30 км к югу от Якутска. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть высокоскоростного интернета МТС на скорости до 60 Мбит/с покрывает всю территорию строительной площадки. Проведенные работы помогут автоматизировать производственные процессы на строящемся стратегическом объекте и обеспечить рабочих доступом ко всем необходимым цифровым сервисам. Теперь сотрудники могут общаться с подрядчиками в мессенджерах, решать рабочие вопросы в чатах, отправлять видеоотчеты и многое другое. Также сеть МТС покрывает само село Табага и базу отдыха «Ленские зори».

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом
Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом Импортонезависимость

Строящийся мост через Лену соединит город Якутск с противоположным берегом – селом Хаптагай Мегино-Кангаласского улуса, и обеспечит круглогодичное транспортное сообщение с федеральными трассами. Проект решит проблему зависимости от паромной переправы летом и ледовой — зимой. На проекте задействовано около 400 человек и 100 единиц техники.

«Мы продолжаем активно развивать и совершенствовать телекоммуникационную инфраструктуру в республике. Строительство автомобильного моста на Лене – это долгожданный и важный проект для Якутии, который в дальнейшем позволит снизить стоимость доставки грузов и ускорит экономическое развитие региона. Стабильный интернет здесь уже на этапе строительства может стать основой для бесперебойной работы умного видеонаблюдения, систем мониторинга транспорта и других технологических решений», – отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Шохрух Кодиров, веб-разработчик: Если данные не в реальном времени — бизнес уже проигрывает

«ВЗПП-Микрон» оштрафован на миллионы за срыв серийного производства модулей для авиации, космоса и оборонки

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Министр здравоохранения показал Президенту единую цифровую платформу

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

Весь мир на пороге обвала поставок самого важного компонента любого ПК. Без него не собрать ни один компьютер или ноутбук

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще