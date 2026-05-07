МТС улучшила мобильный интернет для новосибирских дачников

МТС улучшила покрытие мобильной связи в 20 дачных сообществах Новосибирска. В результате строительства нового и обновления существующего телеком-оборудования увеличилась емкость сети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы провели в садовых поселках Новосибирского, Искитимского, Мошковского и Коченевского районов области. В ходе модернизации в селе специалисты увеличили емкость сети — способность одновременно обслуживать большое количество абонентов без потери качества. Таким образом, даже в пиковые дни нагрузки — вечер пятницы и выходные — абоненты смогут комфортно общаться с близкими, искать в интернете необходимую информацию, пользоваться «Госуслугами», совершать онлайн-покупки.

«Мы знаем, как важно быть на связи за городом. Особенно для старшего поколения — чтобы можно было быстро сообщить родным, как дела, попросить о помощи или найти в интернете подсказку по уходу за огородом. Также хотелось бы напомнить: сейчас операторы отключают старые стандарты связи и переходят на LTE. Чтобы голосовая связь работала без помех, абонентам нужно самим включить функцию VoLTE в настройках смартфона и проверить ее работу через приложение. В отличие от обычных звонков, которые переключают телефон на 2G/3G, VoLTE позволяет совершать вызовы прямо через высокоскоростной интернет-канал. Благодаря этому собеседника слышно лучше и четче», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

