Алгоритмы позволяют Ozon сократить перемещение работников между этажами складов на 418 км за смену

Логистическая инфраструктура Ozon включает 55 фулфилмент-центров и около 160 хабов доставки площадью свыше 5 млн кв. м. по полу. Чтобы быстро и эффективно доставлять заказы до покупателей, компания продолжает совершенствовать операции. Ежедневно на объектах осуществляется около 55 млн операций с товарами и проходит свыше 23 млн отправлений в логистику. Чтобы точно рассчитать количество работников на смену под потребности логистического центра при выполнении плана производительности, компания применяет алгоритм стаффинга. Он помогает сформировать последовательность подбора товаров для минимизации простоя или перепробегов — времени, затраченного на поиск товаров в разных частях склада. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

После внедрения алгоритма Ozon смог оптимизировать процессы на логистических объектах. Так, необходимость в смене секторов для выполнения разных операций на складах снизилась более чем в четыре раза на одну рабочую смену. А количество перемен складских зон, где хранятся товары из разных категорий, сократилось на 92,3%. Число перемен этажей для работников склада снизилось на 95,5%, в результате чего перемещение по этажам пятиэтажного мезонина на крупных логистических объектах сократилось на 418 км.

Как работает математический алгоритм в логистических центрах Ozon

Стаффинг анализирует часовой прогноз для операций на складе — приемки, упаковки, разгрузки и др., и их производительность, а также начало и длительность рабочих смен. Метрики производительности для каждого складского объекта меняются в зависимости от сезонности. Алгоритм составляет цепочку заданий по подбору так, чтобы расстояние между товарами было минимальным — на основе топологии склада и данных по конкретному исполнителю.

«Математические алгоритмы позволяют работникам быть более эффективными и не совершать ненужных действий. В результате качественного выполнения складских операций наши клиенты могут быстрее получать заказы в шаговой доступности — даже в самых отдаленных регионах страны. Мы продолжаем совершенствовать наши модели и сейчас работаем над написанием математического алгоритма для складов с крупногабаритными товарами и распределительных центров. Также мы планируем синхронизировать алгоритм с технологиями дарксторов сервиса доставки Ozon fresh», — сказала руководитель группы моделирования и оптимизации складских процессов Ozon Анна Дубенюк.

На логистических объектах Ozon также использует математические алгоритмы батчинга, который определяет время и параметры подбора товара, и слоттинга – правила размещения товаров в ячейках мезонина. В первом случае платформа сократила перемещение сотрудников склада на 20-30%, а алгоритм размещения снижает время поиска товара на 7% и уменьшает ошибки при подборе из ячейки до нескольких процентов.

Математические алгоритмы связаны с ИT-системой управления складом (WMS) собственной разработки Ozon Tech. Она включает в себя инвентаризацию, учет поступлений и отгрузок товаров, планирование маршрутов перемещения товаров внутри склада, а также управление автоматизированным оборудованием. В команде разработке Ozon Tech сегодня работает более 8,2 тыс. ИT-инженеров, а собственные технологии по автоматизации складов компания разрабатывает в робототехнической лаборатории в Иннополисе, Республики Татарстан.

