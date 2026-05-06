Умный дом Сбербанка: весеннее обновление делает платформу более понятной и человечной

Умный дом Сбербанка получил весеннее обновление, которое меняет привычные сценарии взаимодействия пользователя с техникой. Появились новые функции, гибкое управление и обновленный интерфейс. Разработкой занимается партнер Сбербанка – компания SberDevices. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Создание сценариев на естественном языке

Сценарии для умного дома теперь можно создавать прямо через диалог с интеллектуальной колонкой Sber. Достаточно сказать колонке: «Салют, создай сценарий», и ИИ-помощник «ГигаЧат» запустит диалог, уточнит, когда и как должно сработать устройство, и сохранит готовый индивидуальный домашний сценарий. Никаких сложных настроек: «ГигаЧат» понимает голосовые команды пользователя и поможет создать даже сложный сценарий по всем этапам от идеи до результата. Процесс взаимодействия становится максимально понятным и комфортным.

Адаптация дома под присутствие пользователя

Добавили новые режимы «Я дома»/ «Я не дома», которые позволяют пользователю настраивать сценарии работы устройств в зависимости от нахождения дома. Например, при отъезде в отпуск достаточно активировать режим «Я не дома» — и увлажнитель воздуха больше не будет поддерживать заданную влажность, а сценарий поддержания определенной температуры отключится, чтобы не прогревать воздух впустую. Эти режимы помогают не расходовать электроэнергию и экономить ресурсы.

Гибкая настройка дежурного освещения

Появилась возможность разделить источники света на основные (люстры, бра) и дополнительные (ночники в детской, подсветка телевизора, торшер в гостиной). Теперь активационная фраза «Салют, выключи свет» затронет только основное освещение, а дежурные источники продолжат работать. Пользователь может настроить каждую световую команду в доме: например, отдельно задать логику для детской или ночника в коридоре, не смешивая их с основным светом. Пользователь получает полный контроль над каждой точкой света — голосом или одной кнопкой в мобильном приложении.

Обновленный интерфейс умных устройств

Теперь пользователь может определять типы устройств прямо в мобильном приложении. В интерфейсе появились соответствующие иконки, например вентилятор, лампа или обогреватель. Благодаря этому Умный дом Сбербанка лучше понимает команды, а голосовой запрос интеллектуальной колонке Sber «Салют, включи вентилятор» сработает в точности в связке с конкретным устройством. Управление стало логичным и предсказуемым. Интерфейс становится более человечным, вместо абстрактных розеток добавились понятные образы умной техники.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Мы уходим от модели, где пользователь подстраивается под устройства. Теперь наши умные девайсы с «ГигаЧат» сами адаптируются под человека. За последний год пользователи создали более 100 тыс. персональных ИИ-сценариев умного дома. При этом в их создании в два раза чаще отдается предпочтение голосовой настройке через умную колонку Sber, чем через мобильное приложение. Сегодняшнее обновление – важный шаг к тому, чтобы Умный дом «Сбер» еще больше заботился о комфорте и экономил главный ресурс – время и внимание пользователя».