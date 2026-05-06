CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Около 12 тыс. закупок по потребностям состоялось на «Портале поставщиков» в I квартале 2026 года

В I квартале 2026 г. региональные заказчики успешно провели на «Портале поставщиков» 11,9 тыс. закупок по потребностям. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Закупка по потребностям – это формат, подходящий для оперативного приобретения различных товаров, работ и услуг региональными заказчиками. За январь – март этого года по итогам таких процедур на «Портале поставщиков» заключили 11,9 тыс. сделок. Снижение начальной цены контракта составило в среднем восемь процентов, что позволило госзаказчикам сэкономить бюджетные средства. Наиболее востребованными категориями стали лекарственные средства и медицинские материалы, пищевые продукты и услуги по дополнительному образованию», – отметила Мария Багреева.

При закупке по потребностям заказчик размещает на портале заявку на приобретение необходимых ему товаров, работ или услуг, устанавливая определенный срок подачи предложений. Победитель определяется на основе наиболее важных для заказчика критериев: цены, сроков поставки, качества продукции или других.

«Участвовать в закупке по потребностям на «Портале поставщиков» могут предприниматели из любого региона. Наиболее активными в первом квартале этого года были поставщики из Ханты-Мансийского автономного округа, которые заключили 1,8 тыс. сделок. Также в число лидеров вошли Пермский край — 1,7 тыс. контрактов и Ямало-Ненецкий автономный округ – 1,6 тыс.», – сказал руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Портал поставщиков» был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса. На портале работают больше 400 тыс. поставщиков со всей страны и заказчики из 44 регионов. Недавно к порталу присоединились заказчики из Курской области, об этом сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,4 млн уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается свыше 1,5 тыс. контрактов.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алёна Макаревич, UDV Group: Сквозной мониторинг ИТ-инфраструктуры ускоряет реакцию на инциденты

От разработчика БПЛА требуют вернуть 10 миллионов, полученных на создание дрона, который даже не смог взлететь

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Росмолодежь поможет регионам в борьбе с деструктивным контентом

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще