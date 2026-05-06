Нейросети меняют образование: 35% верят в самостоятельное обучение с ИИ, но большинство не готово отказаться от преподавателей

Совместное исследование онлайн-школы иностранных языков Skyeng и маркетплейса нейросетей chad показывает: спрос на обучение с помощью ИИ вырос на 63% за полгода, а преподаватели экономят часы времени на подготовке материалов. Однако полноценная замена учителю пока невозможна — учащиеся выбирают гибридный подход. Об этом CNews сообщили представители chad.

ИИ ускоряет обучение и персонализирует уроки

Согласно внутренним данным Skyeng, доля уроков, подготовленных с использованием нейросетей, выросла более чем в два раза с июня 2025 г. по март 2026 г., а в уроках для школьных программ Skysmart — в 10 раз. Создание контента для занятий сократилось до 4 минут против часов или суток ранее.

Прогресс учеников на уроках с использованием ИИ оказался выше, чем без него: возвращаемость выросла на 5% у взрослых и 7% у детей по сравнению с традиционными занятиями. Это указывает на эффективность технологии в персонализации обучения и мотивации.

Популярность ИИ для учебы возрастает

По данным chad, каждый пятый пользователь применяет нейросети именно для обучения, при этом за последние полгода таких людей стало на 63% больше.

Чаще всего к ИИ обращаются за генерацией контента для учебы (61%), написанием сочинений (44%), помощью с проверкой текстов и заданий на ошибки (36%), изучением языка (27%) и обучением кодингу (25%). Самыми популярными нейросетями для помощи в обучении стали Chat GPT, Claude, DeepSeek, Nano Banana и Grok.

ИИ помогает, но с учителем лучше

Опрос более 1200 школьников и студентов из городов-миллионников выявил: 35% считают, что нейросети помогают учиться самостоятельно. Треть опрошенных не ограничивает использование ИИ в своем обучении, а более четверти учеников применяют технологии прямо во время занятий.

Несмотря на активное проникновение искусственного интеллекта в обучение, 18% респондентов по-прежнему считают, что заниматься лучше только с живым учителем. 12% учащихся отметили, что ИИ мешает их прогрессу в обучении, но большинство школьников называет смешанный формат наиболее эффективным вариантом.

Согласно данным опроса, 37% школьников уже используют нейросети для изучения иностранных языков — либо как единственный инструмент (8%), либо как дополнение к живым занятиям (29%). При этом наиболее популярными инструментами остаются языковые приложения (33%), а также онлайн-курсы (22%) и видеоконтент (19%).

Интересно, что почти каждый второй школьник (43%) считает, что с помощью нейросетей можно дойти как минимум до разговорного уровня в иностранных языках.

«Мы видим, что 61% образовательных запросов к нейросетям — это генерация контента для учебы. ИИ ускоряет прогресс и рутину, но гибридный подход с живым преподавателем дает лучшие результаты по мотивации и возвращаемости учеников к занятиям. При этом в нашем сервисе мы видим еще один устойчивый паттерн: много преподавателей и репетиторов используют нейросети, чтобы генерировать карточки, задания для домашней работы и практики — то есть ИИ уже стал для них рабочим инструментом в ежедневной подготовке к урокам», — сказал Артур Кольцов, основатель сервиса chad.

«Искусственный интеллект уже не просто тренд, а реальный драйвер изменений в образовании. Он кратно ускоряет подготовку к занятиям, помогает персонализировать обучение и снимает с преподавателя значительную часть рутинной работы. Например, сегодня с помощью ИИ можно за считанные минуты сгенерировать полноценный план урока, упражнения и домашнее задание с учетом уровня ученика, его целей и интересов: то, на что раньше уходили часы. При этом важно понимать: ИИ не заменяет преподавателя, а усиливает его. Технологии не могут заменить человеческую эмпатию, поддержку и умение мотивировать. Наиболее эффективной остается гибридная модель, где ИИ становится инструментом в руках преподавателя. В таком формате ученики показывают более высокий прогресс и чаще возвращаются к занятиям», — сказала Альбина Сафонова, Product Lead в Skyeng.