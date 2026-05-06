На российском рынке представлен игровой монитор Acer Nitro ED270W0. Эта 27-дюймовая изогнутая модель с разрешением Full HD и высокой частотой обновления в 240 Гц создана для динамичных игр и повседневной работы с контентом. Она сочетает строгий сдержанный дизайн, широкие углы обзора и высокую цветопередачу, обеспечивая комфорт как в играх, так и в офисных задачах. Монитор также оснащен современными портами для подключения ПК и игровых консолей, что делает его универсальным решением для любого пользователя. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Acer Nitro ED270W0 получил фирменный дизайн с тонкими рамками ZeroFrame и изогнутую панель с радиусом кривизны 1500R, что повышает погружение в игровой процесс и минимизирует визуальные отвлекающие факторы. Минималистичная комплектная подставка практически не занимает места на столе, что позволяет вписать монитор даже в компактные сетапы.

Основные характеристики Acer Nitro ED270W0 — диагональ: 27”; тип матрицы: VA; частота обновления: 240 Гц;м инимальная задержка: 0,5 мс (GtG); яркость: до 250 кд/м²; поддержка AMD FreeSync Premium; разрешение: 1920 x 1080; формат: изогнутый. Прочие особенности: порты: 2 х HDMI 2.1, 1 x DispayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики 2 х 2 Вт; поддержка VESA 75 х 75 мм; подставка с регулировкой наклона.

Монитор Acer Nitro ED270W0 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 14,9 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.