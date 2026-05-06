МТС обеспечила скоростным интернетом пассажирский терминал аэропорта Магадана к сезону майских праздников

МТС провела комплексные работы по улучшению качества сети LTE в аэропорту Магадана (Сокол). На территории нового аэровокзального комплекса площадью более 14 тыс. квадратных метров специалисты МТС развернули Indoor-покрытие. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обеспечили работу специального телеком-оборудования в новом терминале аэропорта Магадана (Сокол). Особенности архитектуры комплекса препятствуют прохождению радиосигнала от внешних базовых станций. Установленное Indoor-покрытие, позволяет посетителям и сотрудникам пользоваться стабильной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом на всей территории аэровокзального комплекса, гостинице, кафе, магазинах и технических помещениях воздушной гавани. Отправляясь на майские в путешествие, пассажиры могут с большим комфортом созваниваться по видеосвязи, удаленно решать срочные вопросы, заказывать такси или доставку.

«МТС активно развивает сеть в регионе, запуская новые базовые станции и модернизируя существующие, а также разворачивает индивидуальные технические решения в местах, где возможны препятствия для прохождения внешнего радиосигнала. Так, недавно мы развернули indoor-покрытие на территории регионального центра спорта «Президентский». Спорткомплекс площадью почти 20 тыс. кв. метров, состоящий из нескольких залов и площадок на разных уровнях, был обеспечен стабильной связью и скоростным мобильным интернетом МТС. Центр спорта регулярно собирает участников соревнований областного и федерального масштаба, indoor-решение позволяет обеспечить стабильным сигналом внутри помещений при большом скоплении людей», – отметил директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

