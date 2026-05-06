«Группа Астра»: пять основных трендов ИТ-автоматизации в 2026 году

Ведущий менеджер продукта Astra Automation Иван Хрулев обозначил ключевые тренды, которые сегодня формируют развитие автоматизации инфраструктуры на российском рынке. По словам эксперта отрасль проходит важный этап: автоматизация уже стала стандартом, но именно сейчас начинается переход к следующему уровню — управляемости. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Если несколько лет назад компании только приходили к автоматизации и внедряли отдельные инструменты, то сегодня почти у всех она уже есть в том или ином виде. Но вместе с этим появляется новый класс задач, который связан не с выполнением изменений, а с контролем инфраструктуры в целом», — сказал Иван Хрулев.

Первый тренд — переход от инструментов к платформенному подходу. Наиболее яркий пример здесь — широкое распространение Ansible, который, по данным исследования State of DevOps 2025, остается одной из самых популярных технологий автоматизации как в мире, так и в России. «Ansible во многом стал стандартом де факто: его используют для настройки серверов, управления конфигурациями, автоматизации рутинных операций. Но по мере роста инфраструктуры возникает вопрос: как управлять всеми этими сценариями централизованно, а не как набором разрозненных решений», — объясняет эксперт.

Второй тренд — рост рисков на фоне масштабирования автоматизации. По словам Ивана Хрулева, сама по себе автоматизация не гарантирует устойчивость: «Когда сценариев становится много, а команды работают независимо друг от друга, ошибки начинают масштабироваться так же быстро, как и полезные изменения. Если раньше некорректная команда затрагивала один сервер, то теперь один сценарий с ошибкой может повлиять сразу на десятки или сотни систем». В этой ситуации ключевым становится не столько наличие автоматизации, сколько способность контролировать ее применение.

Третий тренд связан с переходом к событийной модели управления. «Традиционно автоматизация строилась вокруг ручного запуска сценариев или выполнения по расписанию. Сейчас мы видим движение в сторону событийного подхода, когда система сама реагирует на изменения в инфраструктуре», — сказал Иван Хрулев. В качестве примера он приводит типовые ситуации: создание новой виртуальной машины, изменение конфигурации или появление отклонений от заданных параметров. «В этих случаях корректирующие действия могут запускаться автоматически, без участия человека, что существенно снижает время реакции и нагрузку на команды», — сказал он.

Четвертый тренд — усиление роли политик и требований к соответствию. В российских компаниях это особенно заметно на фоне регуляторных требований и внутренней стандартизации. «Раньше политика существовала в виде документа или регламента, и ее соблюдение во многом зависело от дисциплины сотрудников. Сейчас компании стремятся формализовать эти требования так, чтобы система могла автоматически проверять и обеспечивать их выполнение», — сказал Хрулев. Это касается как вопросов безопасности, так и базовых настроек инфраструктуры.

Пятый тренд связан с ростом гибридных инфраструктур. Большинство крупных организаций сегодня работают одновременно с несколькими средами: облачными сервисами, собственными дата центрами, унаследованными системами. «Такая архитектура неизбежно приводит к усложнению управления. Разные инструменты, разные подходы, разные команды — все это требует единого слоя координации, иначе инфраструктура быстро становится непрозрачной», — сказал Иван Хрулев. По его словам, именно в таких условиях особенно остро проявляется потребность в централизованной автоматизации.

Еще один важный аспект — изменение роли специалистов. «DevOps инженер все меньше выступает как исполнитель конкретных операций и все больше как архитектор процессов. Его задача — не подключиться к серверу и что-то настроить, а описать, каким должно быть состояние системы и как она должна реагировать на изменения», — сказал он. Это отражает общий сдвиг в сторону более системного подхода к управлению инфраструктурой.

В целом, как отмечает эксперт, автоматизация в России переходит в новую фазу развития. «Если раньше основное внимание уделялось скорости и удобству выполнения операций, то теперь на первый план выходит управляемость. Компании начинают понимать, что автоматизация без контроля может создавать не меньше рисков, чем их отсутствие. Поэтому главный тренд сегодня — это переход от автоматизации как набора инструментов к автоматизации как управляемой системе», — сказал ведущий менеджер продукта Astra Automation.