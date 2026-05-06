ГК Softline помогла инженерному центру «Энергопрогресс» автоматизировать управление проектированием на базе Pilot-ICE Enterprise

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, реализовала проект для инженерного центра «Энергопрогресс» на базе системы Pilot-ICE Enterprise. Специалисты «Софтлайн Решений» оказали комплекс услуг: подбор, поставку и внедрение ПО, а также обучение сотрудников. В результате создана единая информационная среда для ключевых подразделений заказчика. ИЦ «Энергопрогресс» повысил эффективность ключевых бизнес-процессов, ускорил разработку проектов и упростил подготовку документации. Об этом CNews сообщил представитель Softline.

ИЦ «Энергопрогресс» — один из крупнейших инженерных центров России. Организация более 30 лет специализируется на комплексном оказании инженерно-диагностических и инжиниринговых услуг предприятиям энергетики и промышленности. В компании работают свыше 400 человек.

Заказчик хотел автоматизировать работу с проектной документацией, обеспечить актуальность версий и прозрачность процессов на всех этапах. Эта задача стала особенно актуальной в условиях масштабирования деятельности и роста объема документов. Инженерному центру требовалось развернуть ПО в периметре компании.

Эксперты «Софтлайн Решений» проанализировали потребности заказчика и рынок российского инженерного ПО и предложили рассмотреть корпоративную систему управления проектной организацией Pilot-ICE Enterprise вендора «Аскон». Pilot-ICE Enterprise автоматизирует такие процессы как планирование, согласование документов, взаимодействие с подрядчиками и заказчиками, анализ данных. К преимуществам продукта относятся интуитивно понятный интерфейс, бесшовная интеграция в любую ИТ-инфраструктуру, гибкая конфигурация под потребности клиента, а также высокая производительность, возможности масштабирования. Заказчик положительно оценил систему по итогам презентации.

Команда «Софтлайн Решений» реализовала проект в несколько этапов: аудит текущих процессов на площадках организации, развертывание и кастомизация системы Pilot-ICE Enterprise, подготовка документации, донастройка системы. Специалисты «Софтлайн Решений» также провели онлайн-обучение специалистов ИЦ «Энергопрогресс». В настоящее время заказчик уже использует новое ПО. Вся проектная документация собрана в едином контуре, выросла скорость процессов согласования, минимизировано влияние человеческого фактора.

«Руководством мне была поставлена задача: автоматизировать управление проектной документацией, обеспечить актуальность версий и полную прозрачность нашей работы. Я отвечал за реализацию этого проекта со стороны заказчика — от сбора требований до приёмки системы в промышленную эксплуатацию. Рост эффективности рабочих процессов напрямую влияет на скорость и качество наших проектов. Совместно с командой «Софтлайн Решений» мы успешно реализовали все задуманное», — отметил Сергей Бормотов, начальник отдела информационного моделирования ИЦ «Энергопрогресс».

«Решение, которое мы подобрали для инженерного центра «Энергопрогресс», оптимально подходит под специфику деятельности заказчика. Команда «Софтлайн Решений» обеспечила комплексную реализацию проекта — от консалтинга до обучения. Важными факторами успешного выполнения всех работ стали мобильность нашей команды и вовлеченность заказчика в ходе всего проекта», — сказал Николай Флягин, руководитель группы технической экспертизы ЦК САПР «Софтлайн Решений» (ГК Softline).