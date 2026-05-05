Высокоскоростной интернет МТС пришел еще в 25 сел округа Шахунья Нижегородской области

МТС завершила установку дополнительного оборудования стандарта LTE в городском округе город Шахунья Нижегородской области. В результате высокоскоростной мобильный интернет МТС появился еще в 25 населенных пунктах региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь жители поселков Малиновка, Половинная, Красногор, Скородумово, Большая Свеча, Малая Березовка и еще 19 населенных пунктов могут пользоваться мобильным интернетом. Развитие инфраструктуры связи позволит сельским жителям: пользоваться образовательными платформами и удаленно обучаться, оставаться на связи с близкими через мессенджеры, получать «Госуслуги».

Проект реализован в рамках планомерного расширения сети МТС в Нижегородской области. Оператор регулярно проводит анализ трафика и обращений жителей, выявляя территории с растущим спросом на цифровые сервисы.

«Стабильный мобильный интернет сегодня — это не просто удобство, а базовая инфраструктурная потребность, особенно для жителей отдаленных территорий. Теперь около 1500 жителей поселков получили доступ к дистанционному образованию, телемедицине, онлайн-банкингу и возможностям для развития локального бизнеса. Мы продолжим наращивать емкость сети и расширять покрытие LTE в Нижегородской области, чтобы каждый житель региона мог уверенно пользоваться цифровыми сервисами независимо от места проживания», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

