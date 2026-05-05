В операционных Первой градской больницы тестируют инновационные экраны московского разработчика

В городской клинической больнице № 1 имени Н.И. Пирогова началось внедрение бесконтактных интерфейсов для медицинских учреждений. Разработку представила компания «Сенсэйр», участник пилотного тестирования инноваций Московского инновационного кластера (МИК), а также резидент ИЦ «Сколково». Об этом CNews сообщили представители Фонда МИК.

Разработка московской компании решает важную для медицинских учреждений задачу — обеспечение стерильности терминалов регистрации, информационных киосков, панелей оборудования и компьютеров.

«Ключевой барьер для многих инноваций — это сложность тестирования в реальных условиях. Московский инновационный кластер помогает его преодолеть благодаря программе пилотного тестирования: мы предоставляем доступ к инфраструктуре, где технология может быть проверена и доработана под запросы конкретного заказчика. Бесконтактные интерфейсы “Сенсэйр” — хороший пример того, как отечественная разработка находит применение там, где это действительно важно», — сказал заместитель генерального директора Московского инновационного кластера Максим Власов.

В операционных проекционные экраны позволяют хирургу взаимодействовать с медицинской информационной системой без физического контакта с поверхностями — управление осуществляется жестами. Это дает возможность работать с диагностическими данными непосредственно во время операции, не нарушая стерильность и не отвлекаясь на вспомогательный персонал.

Параллельно технология тестируется в клинико-диагностическом отделении в формате информационных терминалов. Пациенты могут самостоятельно получать необходимую информацию без контакта с экраном, что повышает удобство взаимодействия с медицинской инфраструктурой и снижает нагрузку на персонал.

«Мы создаем сенсорные интерфейсы, у которых нет поверхности. В медицине это означает не просто удобство, а новый уровень безопасности и качества работы. Для дальнейшего развития проекта очень важна возможность проверить нашу систему на площадке одной из крупнейших многопрофильных больниц России. В ходе апробации мы тестируем управление интерфейсами без касаний, работу в стерильной среде, оцениваем пользовательский опыт врачей и пациентов, а также надежность в условиях практического применения. По итогам тестирования планируется оценка эффективности технологии и оборудования и их применимость для медицинских и других учреждений», — отметил генеральный директор компании Иван Сухоруков.

Леонид Магнитский, заведующий стационаром кратковременного пребывания городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова, врач-хирург, применяющий инновационный терминал при проведении операций, рассказал, что их больница внедряет современные цифровые медицинские технологии. В учреждении с интересом тестируют новое перспективное решение, призванное повысить безопасность и эффективность работы с цифровыми системами. Бесконтактные технологии оптимизируют проводимые операции и повышают уровень стерильности, а благодаря пилотному тестированию этой инновации планируется упростить работу медицинского персонала и повысить скорость взаимодействия с пациентами.

