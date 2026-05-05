В «Думейт» представили детектор ИИ-текста нового поколения

Компания «Думейт», разработчик решений в области анализа академических текстов и выявления заимствований, объявила о запуске детектора ИИ нового поколения. Обновление стало одним из самых значимых за последнее время и отражает переход к принципиально иной архитектуре анализа документов на наличие фрагментов сгенерированного текста. Об этом CNews сообщили представители «Думейт».

В основе нового подхода — комплексная система обработки документа, которая сочетает сразу несколько методов анализа вместо использования одного алгоритма. Это позволило существенно повысить точность определения фрагментов, созданных с применением генеративных моделей.

Ключевым изменением стала переработка логики работы с текстом: система теперь анализирует документ как совокупность взаимосвязанных элементов, а не как набор отдельных сегментов. Такой подход обеспечивает более корректное и устойчивое выявление ИИ-сгенерированных фрагментов даже в сложных и отредактированных текстах.

Для пользователей это означает: более точное выделение фрагментов, созданных с помощью ИИ; минимизацию ложноположительных срабатываний (ситуация, в которой человеческий текст может быть определен системой, как сгенерированный); стабильность результатов при редактировании текста и повторных проверках.

Отдельное внимание в новой версии уделено устойчивости детектора: внесение правок в текст не приводит к нелогичным изменениям результатов анализа, что является одной из ключевых проблем подобных решений на рынке.

«Сейчас переосмыслен сам принцип работы детектора. Речь идет не о доработке существующего алгоритма, а о переходе к мультифакторному анализу, который позволяет учитывать больше признаков и контекстных связей внутри текста, — сказал Юрий Чехович, основатель компании «Думейт». — Мы прекрасно понимаем, что использование нейросетей стало частью повседневной практики, и в этих условиях на разработчике подобного решения лежит огромная ответственность перед всем академическим сообществом. Именно поэтому мы уделили особое внимание точности выделения фрагментов и устойчивости результатов, чтобы система могла служить инструментом для взвешенной экспертной оценки».

Запуск детектора нового поколения стал частью стратегии развития системы, направленной на повышение прозрачности и достоверности оценки академических работ. На подходе еще одно обновление – новый отчет по обнаруженным фрагментам сгенерированного текста, в котором планируется указывать качественную оценку признаков машинной генерации. Это даст дополнительные возможности для экспертного анализа.