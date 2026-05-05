Устройство сбора и передачи данных «НЭК Тех» включено в реестр Минпромторга

Устройство сбора и передачи данных (УСПД) – ШЛ-ZB-L, разработанное научно-техническим центром «НЭК Тех» (входит в группу «НЭК»), получило положительное заключение Минпромторга и внесено в Реестр отечественной промышленной продукции России. Об этом CNews сообщил представитель «НЭК Тех».

УСПД – представляет собой единое решение для двух задач: коммерческого учёта электроэнергии (ИСУЭ) и телемеханики. Устройство закрывает потребность в сборе данных для расчётов за электроэнергию и в оперативном управлении электросетями.

«Включение УСПД ШЛ-ZB-L в Реестр отечественной промышленной продукции означает, что устройство отвечает высоким российским стандартам и строгим критериям локализации, а для «НЭК Тех», как для производителя – это еще один шаг к технологическому суверенитету», – сказал технический директор «НЭК Тех» Денис Коваль.

Модификация УСПД ШЛ-ZB-L с функциями контроллера телемеханики получает и хранит данные не только с обычных счётчиков электричества, но и с приборов учёта других энергоресурсов, а также с любых цифровых измерительных устройств. Все эти данные передаются в диспетчерские и учётные системы.

Отдельно стоит сказать про безопасность. В УСПД ШЛ-ZB-L встроены сертифицированные ФСБ средства криптографической защиты информации (СКЗИ), которые защищают каналы передачи данных от УСПД в информационно-вычислительный комплекс и/или центр управления сетями (ЦУС). УСПД ШЛ-ZB-L полностью соответствует требованиям к защите информации интеллектуальных систем учёта электроэнергии, корпоративным стандартам ПАО «Россети» и требованиям единой технической политики в электросетевом комплексе.

Можно выбрать один из двух сертифицированных вариантов – ViPNet Client 4U for Linux от «ИнфоТеКС» или ПК «СКЗИ УСПД-21» от «С-Терра СиЭсПи». Оба варианта имеют заключения испытательных лабораторий ФСБ о корректности встраивания.

Разработанное в «НЭК Тех» решение отличается высокой эффективностью и удобством применения, а также способностью к самовосстановлению в случае неисправности и самодиагностике своего состояния.