РТК-ЦОД инвестировал более 38 миллиардов рублей в развитие собственной сети ЦОД

ИТ-сервис-провайдер полного цикла РТК-ЦОД завершил пятилетнюю инвестиционную программу: расширил сеть дата-центров и обновил оборудование на действующих площадках. Основные вложения пошли на регионы и инженерную инфраструктуру.

Парк стоек компании вырос на 50% и достиг 27 637 единиц. Эта динамика обеспечена как развитием ключевых столичных кластеров, так и расширением регионального присутствия. В Московском узле основным драйвером выступил кластер в Медведково, который стал одним из крупнейших коммерческих дата-центров в стране. В 2025 г. провайдер инвестировал 3,6 млрд руб. в запуск нового объекта в Нижнем Новгороде и ввод новых очередей в Удомле. За тот же год совокупный прирост сети составил порядка 1,4 тыс. стойко-мест, или 5% год к году.

Параллельно наращивались мощности и в других регионах: вышел на очередную стадию расширения поэтапно формируемый хаб в Екатеринбурге, а также был запущен проект в Санкт-Петербурге. В результате была сформирована одна из крупнейших в России распределенных платформ коммерческих дата-центров, сочетающая столичные объекты и региональные узлы. Такая география помогает клиентам размещать ИТ-системы ближе к пользователям гибко распределять нагрузку между регионами и оптимизировать архитектуру сервисов с учетом требований по задержкам и отказоустойчивости.

На инженерное и ИТ-оборудование компания направила треть общего бюджета программы. На этих системах держится непрерывность клиентских сервисов. Параллельно РТК-ЦОД перестроил работу с поставщиками: диверсифицировал вендор-лист, подобрал аналоги ключевого оборудования, а также выстроил модель плановой модернизации инфраструктуры и замены старых узлов в условиях ограничений на доступ к зарубежному оборудованию.

«За последние пять лет РТК-ЦОД фактически удвоил масштаб бизнеса. Использование разных моделей роста - от собственного строительства и управления до аренды и покупки активов - позволило сформировать многокомпонентную и устойчивую инфраструктуру. Кроме того, мы собрали сильную инженерную команду. Именно собственная технологическая экспертиза становится решающим фактором в условиях ограничений на доступ к иностранному оборудованию. Она гарантирует заказчикам отказоустойчивость и запас мощностей под новые задачи. На базе стабильного, но при этом гибкого фундамента мы предоставляем комплексные услуги. Так как сегодня клиенту необходим готовый ИТ-сервис под ключ, мы параллельно развиваем облачные платформы, защищенные среды для критической информационной инфраструктуры, а также собственную R&D-лабораторию», - сказал Давид Мартиросов, генеральный директор РТК-ЦОД.