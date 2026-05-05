Подтверждена совместимость платформы «Интегра» и «Ред ОС»

Разработчик low-code-платформы «Интегра» — компания «Севентек» (часть ИТ-бренда «Севен Груп»), а также разработчик программного обеспечения «Ред Софт» объявили об успешном завершении технологического тестирование своих продуктов. По результатам оформлены официальные протоколы испытаний и сертификаты, подтверждающие корректную работу платформы «Интегра» (класс ESB) на базе операционной системы «Ред ОС».

Испытания проводились на сертифицированной и стандартной редакциях «Ред ОС 7.3», а также на «Ред ОС 8» в типовых серверных конфигурациях. Протоколы фиксируют корректную установку, запуск и работу «Интегры» на указанных версиях операционной системы, а также стабильное взаимодействие платформы с компонентами базового системного окружения.

Совместимость дополняет ранее подтвержденное партнерство «Интегры» с Deckhouse Kubernetes Platform, разработанной «Флант». Эти технологии позволяют заказчикам создать полный импортонезависимый стек, охватывающий ключевые уровни ИТ-архитектуры: операционную систему с «Ред ОС» версий 7.3 и 8, среду контейнеризации и оркестрации (Deckhouse), а также интеграционный слой (low-code-платформа «Интегра»). Такая архитектура позволяет предприятиям не зависеть от зарубежных поставщиков, соблюдать нормативные требования, обеспечивать высокий уровень информационной безопасности и надежности. Это особенно важно для объектов критической информационной инфраструктуры и государственных информационных систем.

«Подтверждение совместимости «Интегры» с «Ред ОС» — это не просто формальная процедура, а ответ на реальный запрос рынка. Крупные заказчики, особенно из числа субъектов КИИ и госсектора, сегодня должны обладать доступом к полностью проверенному технологическому стеку для построения единого ИТ-ландшафта. Интеграция с Deckhouse уже закрыла вопрос контейнерной среды, а теперь мы «приземлили» интеграционную платформу на одну из ключевых серверных ОС. Заказчик получает предсказуемую архитектуру, где все компоненты работают так, как задумано, без сюрпризов на стыке систем», — сказала Вера Мостинская, директор по развитию бизнеса «Севен Груп».

«Подтверждение совместимости с «Интегрой» — важный шаг для нас на пути к созданию экосистемы надежных российских решений для крупных корпоративных проектов. «Ред ОС» обеспечивает защищенную и сертифицированную среду. Современная low-code-платформа интеграции в нашем стеке позволяет клиентам не только соответствовать требованиям регуляторов по использованию отечественного программного обеспечения, но и значительно ускорить разработку и поддержку интеграционных сценариев», — отметил Денис Солоничкин, директор центра компетенций «Ред Софт».