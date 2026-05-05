ПО компании «Нанософт разработка» использовалось при инженерно-транспортной подготовке территорий многофункционального комплекса «Евроград»

Программные продукты nanoCAD GeoniCS и «nanoCAD Облака точек» помогли «Северо-Западной энерго-ресурсной компании» (СЗЭРК) в создании топопланов, проектировании инфраструктуры и прохождении государственной экспертизы. Об этом CNews сообщил представитель компании «Нанософт разработка».

«Северо-Западная энергоресурсная компания» с 2006 г строит инженерные сети, прокладывает дороги и формирует комплексную инфраструктуру. Одним из ключевых проектов компании стала инженерно-транспортная подготовка территорий многофункционального комплекса (МФК) «Евроград», расположенного у северной границы Санкт-Петербурга. На площади, превышающей 700 гектаров, планируется возведение жилой, общественно-деловой, торговой и производственной застройки, а также объектов инфраструктуры для 30 тыс. жителей.

Масштаб и сложность проекта «Евроград» потребовали принципиально нового подхода к мониторингу территории. Здесь одновременно работают различные застройщики, и постоянные изменения на площадке необходимо оперативно фиксировать, учитывая их в проектной и разрешительной документации. Компания использует специализированное оборудование для сканирования территории. Но аэрофотосъемки было недостаточно – площадь, превышающая 700 гектаров, требовала инструментов, которые позволяли бы быстро обрабатывать данные, фиксировать изменения и формировать актуальную топографическую подоснову для дальнейшего проектирования. Для решения этих задач были выбраны отечественные ИТ-продукты nanoCAD GeoniCS и «nanoCAD Облака точек».

Топоплан проекта был выполнен средствами nanoCAD GeoniCS. В этой программе можно создавать цифровую модель местности, анализировать и редактировать ее. Важной функцией является выполнение расчета объемов земляных масс с формированием ведомостей, что заметно ускорило подготовку документации и обеспечило возможность бесшовной передачи поверхностей рельефа в смежные разделы.

Конфигурация “ReClouds” программы «nanoCAD Облака точек» использовалась в проекте «Евроград» для обработки данных 3D-сканирования, создания TIN для дальнейшей работы проектировщиков и картографа. В «nanoCAD Облака точек» эффективно работают прореживание большого количества точек, фильтрация данных, классификация точек в самом облаке и раскраска их по цветопередаче, что позволяет точнее определить всевозможные объекты на местности (здания, опоры ЛЭП, иные конструкции).

«Мы получили опыт работы с новыми инструментами и смогли закрыть ключевые задачи подготовки топопланов для больших территорий», – сказал Святослав Шалыгин, руководитель отдела проектов СЗЭРК.

«С помощью nanoCAD GeoniCS и “nanoCAD Облака точек” в конфигурации “ReClouds” оптимизированы рабочие процессы, работа стала более организованной и эффективной». Благодаря возможностям программных продуктов линейки nanoCAD мы смогли существенно сократить сроки выполнения такого масштабного проекта, как многофункциональный комплекс “Евроград”. Планируем всё более активное применение этих программ при проектировании новых объектов», – сказала Светлана Добрикова, инженер-картограф СЗЭРК.

Сегодня результаты проекта уже видны на местности. Съезд с кольцевой автодороги введен в эксплуатацию. Построены более семи километров дорог, магистральный водопровод длиной 10 километров, 2,5 километра коллектора хозяйственно-бытовой канализации, коллектор дождевой канализации, сети газоснабжения. Строительство шло на нескольких площадках одновременно.

Готовый топографический план территории МФК «Евроград» успешно проходит экспертизы в СОГД и включается в информационную систему Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга. Дальнейшие изменения в цифровой модели местности и в плане будет несложно внести с помощью программных продуктов «Нанософт». Специалисты подчеркивают, что внедрение продуктов линейки nanoCAD существенно повысило качество и скорость работы геодезистов.