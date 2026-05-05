МТС и VisionLabs запустили систему управления доступом по биометрии с использованием ПАК «ВЛ-Био»

VisionLabs представила программно-аппаратный комплекс «ВЛ-Био» — первое в России решение для внедрения биометрических сервисов с классом защиты КС3, полностью соответствующее требованиям 572-ФЗ и получившее одобрение ФСБ. Компания уже внедрила решение в нескольких офисах МТС в Москве: биометрическая система контроля и управления доступом (биоСКУД) реализована в полном соответствии с требованиями законодательства РФ. Об этом CNews сообщил представитель VisionLabs.

Отечественный разработчик биометрических технологий VisionLabs установил биоСКУД с использованием ПАК «ВЛ-Био» в пяти офисах МТС в Москве. В ближайшее время решение будет масштабировано на другие офисы компании.

Когда человек подходит к турникету с биометрическим терминалом, ПАК «ВЛ-Био» выбирает лучший кадр лица из видеопотока, шифрует данные и передаёт их по защищённому каналу в коммерческую биометрическую систему (КБС) МТС. КБС в свою очередь преобразовывает лучший кадр в вектор (цифровое представление биометрических данных человека) и сравнивает его с уже имеющимся эталонным вектором из базы, который получила из Единой биометрической системы (ЕБС). После успешной проверки результат тем же маршрутом, по защищённому каналу, возвращается в ПАК «ВЛ-Био». Если личность подтверждена, доступ предоставляется.

Решение приходит на смену старому процессу, когда биометрические данные хранились непосредственно на устройстве — незащищённом биометрическом терминале. При новом подходе данные хранятся в защищённой КБС и передаются по закрытым каналам связи — это сводит риск кражи биометрических данных к нулю. Точность распознавания и проверки liveness (того, что перед камерой живой человек, а не фотография или маска) также повышается. Решение VisionLabs распознаёт пользователя с точностью 99,9%, а точность проверки liveness по тестам iBeta составляет 100%.

Это единственная российская биоСКУД, прошедшая сертификацию и оценку влияния по классу защиты КС3 и построенная на алгоритмах, протестированных лабораторией iBeta и включённых в международный рейтинг систем распознавания NIST. В NIST алгоритмы VisionLabs занимают лидирующие места по скорости и точности.

Пользователь полностью управляет тем, кто и как использует его биометрические персональные данные. Чтобы пользоваться биометрическим сервисом, нужно сдать упрощённую биометрию в ЕБС — это делается через приложение «Госуслуги Биометрия» — и предоставить согласие на использование данных конкретной компанией. Отозвать согласие и удалить данные можно в любой момент.

Помимо прохода сотрудников и гостей, система может фиксировать время прихода и ухода работников. Информация с терминала отображается в интерфейсе: её может использовать служба безопасности, HR и другие подразделения.

Решение позволяет организовать единую точку управления доступом на объект, повысить точность учёта рабочего времени и увеличить пропускную способность в точках прохода: весь процесс занимает около двух секунд.

Продукт готов к внедрению «из коробки» — без доработок, задержек и дополнительных затрат. Уже реализованы интеграции со СКУД от Sigur, RusGuard, «RUБЕЖ», Parsec, «Болид», «Итриум» и Elsys.

«Решение VisionLabs существенно упрощает процедуры контроля доступа и системы безопасности, где особое внимание уделяется защите и созданию комфортных условий для сотрудников. Наша разработка позволяет внедрить системы доступа по лицу в соответствии с установленными законодательством требованиями. При этом обеспечивается бесшовная интеграция с существующими системами информационной безопасности и кадрового учёта, что гарантирует надёжную защиту данных», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.