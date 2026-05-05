CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» усилил связь по дороге из Минеральных Вод в Кисловодск

Оператор разогнал интернет вокруг железной дороги, соединяющей два города. Дорога длиною в 56 километров включает в себя несколько населенных пунктов и является ключевой транспортной артерией между курортами Кавказских Минеральных Вод. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По этому пути на электричках и скоростных поездах ежедневно ездят более 4 тыс. пассажиров. При таких условиях движения наличие мобильной связи в пути имеет критическую важность для путешествий по региону. Поезда проходят по городам КМВ — Ессентукам, Пятигорску и Железноводску. В этом городе инженеры «МегаФона» как раз установили новое телеком-оборудование.

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом
Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом Импортонезависимость

Базовые станции оснащены высокочастотным диапазоном. Так, скорость мобильного интернета на этом участке достигает 55 Мбит/с. Пассажиры на пути к Кисловодску могут скачать онлайн-карты, оставаться в Сети на протяжении всего маршрута, найти себе развлечение в дороге. Например, на такой скорости можно загрузить фильм в формате FullHD за три минуты.

«Доступность связи и интернета в поездке создает не только удобство и комфорт передвижения, но и обеспечивает безопасность. Абоненты могут в любое время суток вызывать экстренные службы, связаться с близкими, прочитать в путеводителях о нашем регионе или запостить фотографии природы в социальные сети», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бизнес переплачивает за ИТ: как платформы мониторинга помогают контролировать затраты

В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Росмолодежь поможет регионам в борьбе с деструктивным контентом

Денис Мухин, «Группа Астра»: Мы пошли по пути Microsoft и Oracle, предлагая вендорскую облачную модель

Минпромторг не сумел отсудить многомиллионную субсидию у производителя электроники

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще