«МегаФон» модернизировал работу с корпоративной клиентской базой

Оператор внедрил систему управления мастер-данными (MDM) «Единый клиент», разработанную компанией HFLabs. Она автоматически поддерживает актуальность информации о компаниях и предпринимателях, объединяя данные из внутренних систем оператора и официальных открытых источников. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Система собирает информацию из разных источников, сопоставляет ее, устраняет дубликаты и формирует единую «эталонную» карточку клиента. В ней сотрудники видят реквизиты компании, контакты и историю взаимодействия — это помогает быстрее ориентироваться в информации и выстраивать более точную работу с бизнес-клиентами.

Кроме того, новое решение постоянно отслеживает изменения в данных компаний, например, обновление юридического статуса или появление новых контактных лиц — и уведомляет об этом сотрудников. Благодаря этому информация в клиентской базе остаётся актуальной без ручной проверки.

На первом этапе проекта существующая база корпоративных клиентов «МегаФона» была сопоставлена с данными Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Это позволило уточнить реквизиты компаний, актуализировать их статус, а также наглядно отразить связи между различными юридическими лицами.

«Дополнительно мы сопоставили корпоративные email потенциальных клиентов оператора с данными реестра и смогли обогатить реквизитами около 20% профилей — это помогает точнее сегментировать лиды и формировать более релевантные предложения», — сказал Михаил Трунин, аккаунт-директор HFLabs.

Цифровизация

Система интегрирована с ключевыми внутренними платформами оператора — CRM, биллинговыми системами и корпоративным хранилищем данных. Это обеспечивает единое представление клиентов во всех бизнес-процессах компании.

«Мы стремимся к тому, чтобы взаимодействие с «МегаФоном» было для бизнеса максимально простым и удобным. МDM нам в этом помогает: мы располагаем полными и корректными данными о клиентах во всех системах и видим все точки взаимодействия с каждым из них», — сказал Леонид Булыгин, руководитель направления стратегических инициатив корпоративного и государственного сегментов в «МегаФоне».

