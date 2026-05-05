«Контур.Фокус» обновил ИИ-ассистента

Во втором релизе разработчики улучшили ИИ-отчет, а также представили новые возможности. Теперь умный ассистент поможет оценить риски в работе с контрагентами, сравнить риски в работе с поставщиками, а также проанализировать договор. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В первом релизе было доступно формирование ИИ-отчета о компании с краткой характеристикой и оценкой рисков сотрудничества. В новом релизе разработчики улучшили взаимодействие с ИИ-отчетом — он стал доступен для скачивания и имеет более понятную структуру. Отчет содержит общую информацию — направление деятельности, учредителей и связи, численность; юридические риски — суды, взыскания, санкционные ограничения и финансовые риски — выручку, баланс, задолженности.

Кроме доработки ИИ-отчета, во втором релизе разработчики «Контур.Фокуса» представили оценку рисков по контрагенту с учетом контекста сделки. Эта функциональность позволяет оценить юридические и финансовые риски с учетом роли контрагента, типа оплаты, предмета и суммы сделки.

Также в ИИ-ассистенте стало доступно сравнение рисков по поставщикам . Возможность позволяет сравнить между собой по одному сценарию сделки до пяти контрагентов и выбрать наиболее надежного.

После обновления доступна и оценка рисков по договору . Теперь можно просто загрузить договор в текстовом формате и получить ИИ-анализ на основе матрицы рисков, составленной экспертами из команды «Контур.Фокуса». Ассистент выдаст ответ с описанием рисков и практическими рекомендациями по их устранению.

Цифровизация

Обработка персональных данных в ИИ-ассистенте происходит на локальных LLM «Контура» — это позволяет безопасно обрабатывать их на своих серверах без передачи третьим лицам.

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Технология искусственного интеллекта применялась в «Контур.Фокусе» еще несколько лет назад, но тогда она помогала улучшать внутреннюю работу системы — делать ее быстрее, стабильнее. Сейчас же ИИ используется, чтобы улучшать пользовательский сценарий. Умный помощник существенно экономит время. Мы видим перспективу этого направления и в будущем планируем его активно развивать.

