Исследование MAR Consult: отношение россиян к биометрическим технологиям

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про опыт использования и отношение граждан к биометрическим технологиям (распознавание лица и голоса).

Биометрия активно внедряется в персональные устройства, но остается нишевым решением в публичной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

В опросе приняли участие 1200 респондентов в возрасте 18-65 лет, по всем федеральным округам. Опрос проведен в апреле 2026 г.

Наиболее распространенной сферой применения биометрии остается разблокировка смартфона — с этой ситуацией сталкивались 42% опрошенных, причем наиболее активными пользователями является молодежь 18-24 лет (67%), а меньше всего используют биометрию для доступа в смартфон в группе 55-65 лет (27%). На втором месте — вход в банковские приложения (35%), далее следует оплата покупок (26%). Значительно реже респонденты отмечали использование биометрии для прохода в офисные здания (10%) и в метро (7%). Почти четыре из десяти (39%) россиян не имеют практического опыта взаимодействия с такими системами.

При разблокировке телефона 82% пользователей, имеющих такой опыт, оценили биометрию в той или иной степени комфортной для использования. Для входа в банковские приложения показатель составил 78%, для оплаты покупок — 63%. 58% оценили опыт использования биометрии для прохода в офисы положительно. Особого внимания заслуживает ситуация с проходом в метро: хотя 52% оценили комфорт на уровне вышесреднего, однако четверть респондентов (25%) поставили минимальный балл — это свидетельствует о поляризации мнений.

Комфорт снижается по мере «публичности» применения технологии. Личное использование воспринимается позитивнее, чем контроль доступа в общественных пространствах.

Отношение к биометрии в финансовых услугах

13% опрошенных заявили, что используют биометрию в финансовых сервисах без опасений. Еще 27% в целом принимают технологию, но относятся к ней с осторожностью. 20% предпочитают применять биометрию только при необходимости. И, наконец, 40% стараются избегать ее использования в финансовой сфере. Таким образом, две трети респондентов демонстрируют скептическое или настороженное отношение к биометрии при получении финансовых услуг.

Четверть респондентов (27%) считает, что биометрия в сфере финансовых услуг снижает риск мошенничества и повышает безопасность, 38% предполагают, что она может создавать новые риски, 20% уверены, что она скорее увеличивает уязвимости. 15% затруднились с ответом.

Доверие к хранению биометрических данных

К государственным или централизованным системам хранения биометрии 35% респондентов относится с той или иной степенью недоверия и 40% доверяют таким системам, что указывает на поляризацию отношения россиян к системам хранения данных пользователей.

Восприятие рисков, связанных с биометрией

Основные опасения связаны не с технической надежностью, а с вопросами конфиденциальности, согласия и контроля над персональными данными.

Наибольшую тревогу вызвал риск доступа третьих лиц к биометрической информации — 75% отметили этот риск в той или иной степени критическим. На втором месте —. использование данных без согласия пользователя (72%). Ошибки при идентификации беспокоят 69%, утечка данных — 66% опрошенных, усиление контроля за пользователями — 62%. Риск невозможности «сменить» биометрические данные (в отличие от пароля) назвали критическим 58% участников.

Предпочитаемые способы аутентификации

При выборе наиболее надежных методов подтверждения личности респонденты отдали предпочтение традиционным решениям. Двухфакторная аутентификация через SMS или приложение набрала 63% голосов, пароли и коды подтверждения — 55%. Подтверждение через банк или портал «Госуслуг» выбрали 28%, электронную подпись — 29%. Биометрия (лицо, голос) оказалась на последнем месте с результатом 23%.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR Consult: «Биометрические технологии продолжат расти в сегменте персональных устройств, где уже сформирован высокий уровень принятия пользователями. В публичной инфраструктуре — транспорт, государственные услуги, корпоративный доступ — масштабирование потребует дополнительных мер по формированию доверия и демонстрации очевидных выгод для конечного пользователя. Приоритетом должно стать усиление защиты данных, регламентация доступа третьих лиц, а также разработка механизмов отзыва данных. Наиболее перспективным представляется развитие гибридных моделей аутентификации, сочетающих биометрию с традиционными факторами. Такой подход может стать компромиссом, объединяющим удобство технологии и воспринимаемую пользователем безопасность».