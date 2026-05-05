Исследование «К2Тех» и VK Tech: более половины российских компаний видят будущее за платформами унифицированных коммуникаций

«К2Тех» и VK Tech провели совместное исследование, в котором приняли участие более 800 представителей крупнейших российских компаний из сферы финансов, промышленности, госсектора и ритейла. Результаты показывают: более половины респондентов видят будущее компаний в переходе на платформы унифицированных коммуникаций. Это подтверждает устойчивый тренд на формирование экосистем «все в одном», которые приходят на смену разрозненным наборам инструментов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Главные проблемы: защита данных, «зоопарк» инструментов и работа под высокой нагрузкой

Самой актуальной проблемой корпоративных коммуникаций, по мнению опрошенных, стал недостаточный уровень защищенности данных: этот фактор назвали 39% респондентов. Еще около трети (31%) отметили разрозненность сервисов коммуникации и их несовместимость между собой. Более четверти (26%) опрошенных считают главной проблемой технологическую зависимость от зарубежных решений, а 4% — слабую интеграцию коммуникационных инструментов с бизнес-процессами.

В качестве главных барьеров на пути развития корпоративных коммуникаций в их организациях респонденты чаще всего выделяли сложности с поддержкой стабильной работы при высокой нагрузке (30%), ограниченность бюджетов на ИТ (20%) и низкий уровень доверия сотрудников к новым инструментам (14%).

Ставка на экосистемность: 56% компаний ожидают перехода к единой цифровой среде в ближайшие три-пять лет

Компании все чаще делают выбор в пользу платформенного подхода. 56% опрошенных ожидают, что в ближайшие три-пять лет на предприятиях будет сформирована полноценная экосистема «все в одном», объединяющая почту, чаты, видеоконференции, файловые хранилища и инструменты совместного редактирования документов. Такая глубокая интеграция компонентов позволит преодолеть разрозненность сервисов и повысить эффективность взаимодействия сотрудников.

«Бизнес движется от простого импортозамещения к созданию собственных экосистем — заказчикам нужны комплексные решения. Открытая платформа способна эффективно и надежно объединить все элементы рабочего процесса в единую систему, решив проблемы стремительного роста числа внешних контрагентов и усложнения структуры предприятий. Наша роль — помочь компаниям разобраться, какие российские продукты подойдут именно им. В собственной лаборатории мы тестируем все доступные на рынке продукты, чтобы предлагать заказчикам не готовые коробочные решения, а индивидуально настроенные платформы», — сказал руководитель практики UC и ПО для совместной работы «К2Тех» Максим Гвоздиков.

«Исследование подтверждает, что компаниям нужен инструмент, который позволит объединить необходимые сервисы. И здесь важна не только архитектура: если сотрудникам удобно пользоваться платформой, они охотнее на нее переходят и не возвращаются к прежним инструментам. Мы развиваем VK WorkSpace именно по этому принципу — как цифровую среду, в которой почта, мессенджер, видеоконференции, документы, файловое хранилище и другие сервисы совместной работы интегрированы между собой и собраны в одном удобном интерфейсе супераппа», — сказал коммерческий директор направления продуктивности VK Tech Антон Тен.