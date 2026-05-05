CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

ИИ для HR бизнес-партнеров: «Девелоника» FabricaONE.AI в три раза сократила работу с внутренними данными

«Девелоника» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) внедрила ассистента на базе искусственного интеллекта для HR-бизнес-партнеров, который автоматизирует сбор и анализ данных о сотрудниках из разрозненных источников. Новый подход позволяет сократить время обработки данных с 6 до 2 часов и повысить скорость подготовки аналитики в три раза. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Сегодня каждый HR-бизнес-партнер «Девелоники» сопровождает более 200 специалистов в распределенных инженерных командах. HRBP проводит полный цикл работы с персоналом: от диагностики мотивации до удержания ключевых специалистов. Основным инструментом выступают регулярные глубинные интервью с сотрудниками (stay-интервью), требующие предварительного сбора и анализа информации по каждому специалисту.

До внедрения ИИ-ассистента данные приходилось собирать из разных источников: системы учета производительности, результаты опросов вовлеченности, записи предыдущих встреч. Оперативный доступ к актуальной консолидированной аналитике осложнялся объемом ручной работы – на подготовку к одному интервью уходило до 6 часов. Ресурсные ограничения позволяли обновлять сводные отчеты раз в месяц, а финальную аналитику формировать ежеквартально.

Подход был пересмотрен с учетом возможностей внедрения технологий искусственного интеллекта. Командой внутренней автоматизации в рамках стратегической задачи по развитию ИИ компетенций был разработан ИИ-ассистент для HRBP. Реализованный MVP продукт анализирует данные о загрузке сотрудника, критичность выполняемой роли на проекте, уровень влияния на бизнес компании. Решение также параллельно изучает историю отсутствий и болезней, результаты всех исторических (порой разрозненных) данных по общению с сотрудником.

Время анализа с применением ИИ сокращено с 6 до 2 часов, а подготовка отчетности ускорена в три раза. Развертывание выполнено на внутренней платформе, доступ к консолидированным данным осуществляется по запросу. Это обеспечивает регулярную актуализацию информации и повышает управляемость команд. ИИ-ассистент применим в ежедневных процессах HRBP для поддержки в управленческих практиках, включая прогнозирование рисков потери вовлеченности, лояльности и увольнения.

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов
Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов Цифровизация

Результат компании демонстрируют прикладной подход к внедрению технологий: инструменты используются для повышения эффективности процессов и качества управленческих решений при сохранении фокуса на работе с командами.

«Мы убрали рутину и теперь работаем с обратной связью быстрее, глубже и без потери контекста. Агент – это не замена HRBP, а дополнительный инструмент, усиливающий и ускоряющий работу HR. Решение масштабируется на всю компанию и может адаптироваться под различные сценарии работы с персоналом. Это позволяет HR-команде фокусироваться на качестве взаимодействия с людьми. Такая автоматизация HR-аналитики с помощью ИИ становится оптимальным решением для технологических компаний, где один HR-специалист работает с сотнями сотрудников», — сказала Елизавета Ильина, руководитель отдела HRBP «Девелоники» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов

В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Росмолодежь поможет регионам в борьбе с деструктивным контентом

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Минпромторг не сумел отсудить многомиллионную субсидию у производителя электроники

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще