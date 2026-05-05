ИИ для HR бизнес-партнеров: «Девелоника» FabricaONE.AI в три раза сократила работу с внутренними данными

«Девелоника» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) внедрила ассистента на базе искусственного интеллекта для HR-бизнес-партнеров, который автоматизирует сбор и анализ данных о сотрудниках из разрозненных источников. Новый подход позволяет сократить время обработки данных с 6 до 2 часов и повысить скорость подготовки аналитики в три раза. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Сегодня каждый HR-бизнес-партнер «Девелоники» сопровождает более 200 специалистов в распределенных инженерных командах. HRBP проводит полный цикл работы с персоналом: от диагностики мотивации до удержания ключевых специалистов. Основным инструментом выступают регулярные глубинные интервью с сотрудниками (stay-интервью), требующие предварительного сбора и анализа информации по каждому специалисту.

До внедрения ИИ-ассистента данные приходилось собирать из разных источников: системы учета производительности, результаты опросов вовлеченности, записи предыдущих встреч. Оперативный доступ к актуальной консолидированной аналитике осложнялся объемом ручной работы – на подготовку к одному интервью уходило до 6 часов. Ресурсные ограничения позволяли обновлять сводные отчеты раз в месяц, а финальную аналитику формировать ежеквартально.

Подход был пересмотрен с учетом возможностей внедрения технологий искусственного интеллекта. Командой внутренней автоматизации в рамках стратегической задачи по развитию ИИ компетенций был разработан ИИ-ассистент для HRBP. Реализованный MVP продукт анализирует данные о загрузке сотрудника, критичность выполняемой роли на проекте, уровень влияния на бизнес компании. Решение также параллельно изучает историю отсутствий и болезней, результаты всех исторических (порой разрозненных) данных по общению с сотрудником.

Время анализа с применением ИИ сокращено с 6 до 2 часов, а подготовка отчетности ускорена в три раза. Развертывание выполнено на внутренней платформе, доступ к консолидированным данным осуществляется по запросу. Это обеспечивает регулярную актуализацию информации и повышает управляемость команд. ИИ-ассистент применим в ежедневных процессах HRBP для поддержки в управленческих практиках, включая прогнозирование рисков потери вовлеченности, лояльности и увольнения.

Результат компании демонстрируют прикладной подход к внедрению технологий: инструменты используются для повышения эффективности процессов и качества управленческих решений при сохранении фокуса на работе с командами.

«Мы убрали рутину и теперь работаем с обратной связью быстрее, глубже и без потери контекста. Агент – это не замена HRBP, а дополнительный инструмент, усиливающий и ускоряющий работу HR. Решение масштабируется на всю компанию и может адаптироваться под различные сценарии работы с персоналом. Это позволяет HR-команде фокусироваться на качестве взаимодействия с людьми. Такая автоматизация HR-аналитики с помощью ИИ становится оптимальным решением для технологических компаний, где один HR-специалист работает с сотнями сотрудников», — сказала Елизавета Ильина, руководитель отдела HRBP «Девелоники» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline).