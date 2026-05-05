Grand Line и «Деснол» запустили проект цифровой трансформации ТОиР на заводе «Металлист» в Обнинске

«Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы «1С:ТОИР», приступил к реализации проекта по созданию цифровой системы управления производственными активами для завода «Металлист», который входит в состав холдинга Grand Line — производителя строительных материалов. Проект стартовал с пилотной площадки в Обнинске, где будет создана единая база оборудования, стандартизированы процессы планирования ремонтов и заложена основа для тиражирования решения еще на 12 заводах холдинга. Об этом CNews сообщили представители «Деснолва».

Драйверами для перехода на решение «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП» от «Деснола» стали необходимость повышения прозрачности процессов ТОиР и затрат на ремонты, стремление работать в единой цифровой экосистеме на платформе «1С:Предприятие», а также потребность в стандартизированном подходе к управлению активами на всех предприятиях холдинга. До этого в течение пяти лет в Grand Line использовалась система собственной разработки: она позволяла фиксировать дефекты и формировать задания на ремонт, но не предусматривала полноценного планирования, оценки критичности оборудования и единого стандарта ремонтных работ.

«Главная цель проекта — получить инструмент, который позволит объективно оценивать состояние оборудования и обеспечивать непрерывность производственного цикла. Мы стремимся стандартизировать процессы, чтобы приблизиться к лучшим мировым практикам управления активами, в том числе с учетом международных стандартов и требований ГОСТ Р 55.0.01-2014/ИСО 55000:2014. Для нас принципиально важно, чтобы все решения входили в экосистему : сейчас мы используем «1С:Управление производственным предприятием», а после тиражирования «1С:ТОИР Корп» на все предприятия планируем перейти на еще один продукт от «Деснола» — «1С:RCM Управление надежностью», — сказал Сергей Иванов, руководитель отдела ТОИР холдинга «Гранд-Лайн».

Технические параметры проекта предусматривают создание единой базы данных оборудования с корректной разузловкой: на пилотной площадке планируется оцифровать порядка 2–3 тыс. объектов, включая оборудование и его узлы. Важной составляющей станет интеграция «1С:ТОИР Корп» с существующей ERP-системой «1С:Управление производственным предприятием», что обеспечит единый контур управления производственными активами. Кроме того, в рамках опытно-промышленной эксплуатации запланирован тест приложения «Мобильная бригада» экосистемы «1С:ТОИР», разработанного «Деснолом» для повышения эффективности управления работами ремонтных служб и обходчиков.

На данный момент проектная команда «Деснола» проводит комплексное обследование пилотной площадки: анализируют текущую структуру активов, процессы планирования и исполнения ремонтов, а также уровень зрелости службы ТОиР. По итогам обследования будет сформирован единый контур решений экосистемы «1С:ТОИР» в интеграции с ERP-системой и детальный план внедрения по принципу «пилот — тираж»: после успешной отработки процессов на заводе «Металлист» в Обнинске лучшие практики стандартизации процессов, обучения сотрудников и работы с данными будут внедрены на 12 заводах Grand Line.

