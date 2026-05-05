ГК «Таврос» совместно с GlowByte, Data Sapience и Selectel внедрила гибридную ИИ-платформу

Группа компаний «Таврос» совместно с GlowByte, Data Sapience и Selectel внедрила корпоративный ИИ-портал и специализированных ИИ-агентов для работы с документами, анализа медиаландшафта и проработки гипотез для решения широкого спектра бизнес-задач. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

Проект направлен на централизацию работы с искусственным интеллектом, обеспечение информационной безопасности и автоматизацию рутинных процессов с помощью интеллектуальных помощников. Весь корпоративный ИИ-ландшафт был спроектирован, развернут и передан заказчику в промышленную эксплуатацию за три месяца.

С помощью портала можно использовать как облачные LLM-модели (большие языковые модели) через прокси, так и локальные, развернутые в закрытом контуре компании для работы с чувствительной информацией. Архитектурной основой для создания ИИ-агентов стала платформа низкокодовой разработки (low-code platform) для аналитики данных, сопровождения больших языковых (LLMOps) и моделей машинного обучения (MLOps) Kolmogorov AI от вендора Data Sapience. Ее внедрение позволяет самостоятельно создавать агентов для автоматизации широкого спектра бизнес-процессов без необходимости написания сложного кода с нуля.

ИТ-инфраструктура проекта была развернута на базе ресурсов Selectel. В рамках реализации решения был собран вычислительный кластер, объединяющий выделенные и облачные серверы с высокочастотными процессорами и графическими ускорителями (GPU). Среди используемых для реализации проекта моделей GPU – Nvidia A100 и Nvidia RTX Pro 6000. Инфраструктура была подготовлена за пять рабочих дней, что позволило оперативно перейти к этапу пилотирования платформы.

В рамках проекта для ГК «Таврос» команда GlowByte развернула целую экосистему интеллектуальных помощников, благодаря которым были решены первоочередные задачи, обозначенные бизнесом. На сегодня это:

– персональный RAG-агент (агент с генерацией, дополненной поиском) – система для поиска и анализа информации в личных и корпоративных документах сотрудника, кратно сокращающая время на изучение больших массивов данных;

– корпоративный RAG-агент – инструмент, предоставляющий мгновенный доступ к накопленной экспертизе и знаниям всей компании, расположенным на разных доменах (например, маркетинговый, юридический, кадровый домены и др.), в зависимости от настройки ролевой модели доступа;

– ИИ-агент для анализа эмоционального фона писем – специализированное решение для самопроверки исходящей почты, маркирующее сообщения на предмет нарушения стандартов делового общения, помогая снизить репутационные риски и предотвратить конфликтные ситуации на ранних стадиях;

– ИИ-агент мониторинга новостей – автоматизированный помощник для сбора, анализа и распределения новостного потока в разрезе отрасли (более 40 приоритетных для бизнеса источников, включая федеральные порталы и Telegram-каналы) с автоматической классификацией новостей по тематикам и ранжированием по важности, а также рассылкой дайджестов для руководства согласно установленному расписанию; благодаря ИИ-агенту время подготовки ежедневных дайджестов для руководства сократилось с нескольких часов до нескольких минут;

– ИИ-стратегический советник – инструмент для глубокого анализа и валидации идей, отраженных в письменном виде, предлагающий структурированный подход к решению нестандартных и творческих бизнес-задач с проработкой гипотез и автоматическим определением этапов для решения задач, что недоступно при линейном использовании стандартных ИИ-чатов.

В первый месяц работы ИИ-портала в ГК «Таврос» активными пользователями стали порядка 100 сотрудников, которые адресовали более 900 запросов ИИ-агентам и моделям, что демонстрирует высокий спрос со стороны бизнеса и необходимость развивать концепцию.

В дорожную карту проекта «Тавроса» и GlowByte заложен ряд перспективных доработок. Среди них – создание локального ИИ-транскрибатора, позволяющего формировать протоколы встреч в режиме реального времени и назначать задачи сотрудникам согласно настраиваемому шаблону; внедрение ИИ-агента с долгосрочной памятью, который аккумулирует корпоративный опыт и выступает в роли предиктивного ассистента, предотвращая повторение прошлых ошибок при создании новых документов.

«Одним из ключевых принципов деятельности ГК “Таврос” является системное внедрение прогрессивных технологий в производственные процессы. Как когда-то мы своевременно встали на путь принятия управленческих решений с помощью передовых алгоритмов обработки “больших данных” и начали цифровую трансформацию всех сегментов бизнеса холдинга, так и сейчас мы продолжаем следовать приоритету цифровизации. Благодаря проекту с GlowByte у холдинга теперь есть современный ИИ-портал и “команда” интеллектуальных помощников, решающих наши первоочередные задачи. При этом ИИ-платформа позволяет нам не только обезопасить работу с данными, но и перевести эффективность сотрудников на качественно новый уровень», – сказал Артем Самойлов, директор по ИТ и цифровой трансформации, ГК «Таврос».

«Мы рады поддержать инфраструктурную часть проекта для ГК «Таврос». Одним из ключевых факторов успеха стала скорость запуска: готовая платформа была доступна в кратчайшие бизнес-сроки. Во многом это обеспечила облачная модель потребления ресурсов – без необходимости закупки и длительного ожидания оборудования. Благодаря широкому набору комплектующих мы оперативно предоставили необходимые серверные мощности и помогли команде перейти к запуску и пилотированию решения», – сказала Мария Седельникова, руководитель по развитию технологических партнерств Selectel.

«Мы высоко ценим сотрудничество с ГК “Таврос”, благодаря платформе Kolmogorov AI стали возможными оперативная разработка и внедрение ИИ-агентов, а продвинутые функции платформы упростили пользователям взаимодействие с ними через поддержку пользовательских команд управления агентами. Платформа расположена полностью on-premise (локально) с поддержкой гибридной архитектуры (как локальных, так и облачных моделей), которая позволяет безопасно пользоваться агентами для корпоративных документов (в полностью локальном сценарии). Были выдержаны все требования корпоративных стандартов ИБ заказчика (ролевая модель, логирование)», – отметил Михаил Зайцев, директор платформы Kolmogorov AI, Data Sapience.

«Сегодня искусственный интеллект перестал быть просто технологией – он стал фундаментом операционной эффективности бизнеса. Мы наблюдаем, как ИИ проникает во все сферы корпоративной деятельности, и в основе этого процесса лежит не просто внедрение отдельных моделей, а формирование целой экосистемы ИИ-агентов, способных решать прикладные задачи – от анализа документов до поддержки принятия решений. Создавая гибридную ИИ-платформу для ГК “Таврос”, мы вдохновлялись лучшими мировыми практиками, такими как Perplexity, которые задают стандарты удобства и качества работы с информацией. Но наша цель была амбициознее – мы спроектировали решение, релевантное и доступное российскому бизнесу с учетом его инфраструктурных и регуляторных особенностей. Мы улучшили архитектуру, сделав ставку на гибридность и возможность безопасной работы с корпоративными данными в защищенном контуре. В результате ИИ-портал сочетает передовую функциональность мирового уровня с полным соответствием требованиям российского корпоративного и ИБ-сектора», – сказал Александр Ефимов, директор практики искусственного интеллекта и машинного обучения, GlowByte.