«ГИД-Секретарь» запускает умного ассистента

ООО «Оператор Газпром ИД» объявляет о запуске нового функционала в сервисе «ГИД-Секретарь» — интеллектуального ассистента, который помогает находить ответы на любые вопросы по прошедшим встречам. Новый инструмент превращает записи разговоров в удобный источник структурированной информации и позволяет мгновенно возвращаться к нужным моментам обсуждения. Об этом CNews сообщили представители ООО «Оператор Газпром ИД».

Ассистент интегрирован в раздел «История встреч» и доступен в несколько кликов: пользователю достаточно выбрать нужную встречу, открыть вкладку «Ассистент» и задать вопрос. Система анализирует запись и стенограмму, после чего формирует точный ответ с привязкой к таймкодам.

«Мы хотели решить ключевую проблему бизнеса — потерю контекста и времени при работе с длинными встречами. Теперь пользователям не нужно переслушивать часы записей: они получают конкретные ответы за секунды», — отметил директор по ИИ продуктам в компании ООО «Оператор Газпром ИД» Павел Боюка.

Как это работает: пользователь выбирает встречу в «Истории встреч»; открывает чат с ассистентом; задает вопрос в свободной форме; получает точный ответ с указанием таймкодов.

История диалогов сохраняется и доступна для повторного использования, при необходимости чаты можно удалять или начинать новые.

Новый ассистент эффективен в разных профессиональных задачах: он помогает управлять проектами и сроками, объективно анализировать performance-ревью в HR, улучшать переговоры в продажах и быстро извлекать финансовые данные и риски. Также он фиксирует юридические договоренности, структурирует продуктовые требования, оценивает кандидатов в рекрутинге, находит маркетинговые выводы и пользовательские цитаты, восстанавливает логику технических решений и автоматически отслеживает KPI и метрики успеха.

Ключевые преимущества заключаются в экономии времени при работе с записями встреч и снижении риска ошибок и искажений. Решения становятся более прозрачными и обоснованными, а доступ к первоисточнику упрощается благодаря удобным таймкодам. Новый ассистент делает встречи управляемыми: вместо длинных записей пользователи получают структурированное знание, готовое к применению в работе.