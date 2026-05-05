«Евраз ЗСМК» внедрил лазерное сканирование футеровки конвертеров и стальковшей

«Евраз ЗСМК» оснастила кислородно-конвертерный цех мобильными лазерными сканерами для контроля толщины футеровки. Новое оборудование позволяет в цифровом формате отслеживать износ защитного слоя конвертеров и сталеразливочных ковшей, помогая снижать риск внеплановых остановок производства. Об этом CNews сообщил представитель компании.

В цех поставлены два сканера. Устройства различаются конструкцией и программным обеспечением, что связано с особенностями эксплуатации агрегатов. Оба сканера мобильные и не требуют стационарной установки.

Принцип работы устройств основан на формировании сканограммы — цифровой модели внутренней поверхности агрегата. Данные по Wi-Fi передаются в корпоративную систему и сохраняются. С помощью нового оборудования специалисты видят не только текущее состояние футеровки, но и динамику ее износа. По предварительной оценке, экономический эффект от внедрения систем составит около 83 млн руб.

В дивизионе «Сибирь» Евраза за 15 лет было реализовано более 2,3 тыс. цифровых проектов. Еще свыше 120 цифровых проектов находятся в стадии реализации.