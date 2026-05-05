«Электролайт» внедряет платформу «Тил Эйчар»

Компания «Электролайт» внедряет платформу «Тил Эйчар», чтобы выстроить культуру регулярного признания, повысить инициативность и вовлеченность сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Usetech.

«Электролайт» работает на рынке инструментов и техники с 2008 г., в штате более 90 сотрудников: кто-то работает в офисе, кто-то на складе, мастера оказывают службу поддержки в сервисе, а часть команды вообще трудится удаленно из разных городов.

Исторически сложилось так, что в компании чаще фокусировались на ошибках и замечаниях, забывая про достижения и успехи друг друга. Внедрение корпоративной валюты («Лайткоинов») должно в корне изменить эту динамику. Теперь любой сотрудник сможет моментально поблагодарить коллегу за помощь. Это публичное действие, которое отобразится в новостной ленте на корпоративном портале, где каждый коллега может присоединиться к благодарности.

Внутренняя валюта станет инструментом, который: усилит культуру благодарности; повысит вовлеченность; даст сотрудникам ощущение значимости; стимулирует инициативу и ответственность.

За что награждать сотрудников

Сценарии начисления баллов сформировали вместе с сотрудниками — не сверху вниз, а изнутри команды.

В фокусе несколько направлений:

– вовлечение сотрудников в процесс создания контента для продвижения бренда и роста продаж;

– обучение и развитие: сейчас, несмотря на компенсацию обучения до 50%, сотрудники редко используют эту опцию. Теперь в компании появляется дополнительный стимул — пройди курс или прочитай книгу из корпоративной библиотеки и заработай внутреннюю валюту;

– спорт и здоровье: компания активно поддерживает спортивное направление — оплачивает абонементы и развивает спортивные сообщества внутри команды, а теперь это станет частью единой игровой механики.

Платформа закрывает боли собственников бизнеса: нехватку обратной связи и вовлеченности, а еще помогает быстрее фиксировать вклад сотрудников и поддерживать темп командной работы.

«Для бизнеса ключевой задачей становится максимизация отдачи от команды. Наш продукт помогает компаниям изменить парадигму: перейти от восприятия фонда оплаты труда как стандартной расходной истории к системному увеличению выручки в пересчете на каждого сотрудника. Внедряя инструменты признания и банк идей, вы инвестируете в проактивность, которая напрямую конвертируется в финансовый», — сказал Кирилл Морозов, директор продукта «Тил Эйчар».

Банк идей от сотрудников

Сотрудникам часто не хватает смелости проявлять инициативу и брать на себя ответственность за новые проекты. «Тил Эйчар» помогает платить корпоративной валютой за любые идеи по улучшению процессов.

«Мы понимаем, что различные позитивные изменения и участие коллектива в налаживании процессов способствуют достижению наших главных финансовых целей. Довольные сотрудники — это лучшие результаты. Именно так строятся команды, которые двигают бизнес вперед», – сказала Валерия Муродова, директор по маркетингу Electrolite.

Магазин для сотрудников

Магазин вознаграждений формируется так, чтобы сотрудники могли обменивать баллы и на небольшие приятные поощрения, и на более ценные призы: в него войдут сертификаты, билеты, спа, мерч с индивидуальным дизайном и техника.

Экономика строится на простых математических расчетах: высчитываем, сколько внутренней валюты в среднем заработает сотрудник, и соотносим эту сумму с выделенным бюджетом. Мотивация становится желанной и достижимой для команды, а программа — рентабельной для бизнеса.

Альтернатива рабочим чатам

Платформа станет единой информационной точкой для сотрудников. Новостная лента, автоматические поздравления с днями рождения, опросы и каталог активностей — все это соберет команду в одной экосистеме.

То, что раньше было разрозненно (чаты, таблицы, ручная работа), теперь собирается в одну систему.