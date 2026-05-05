CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Электролайт» внедряет платформу «Тил Эйчар»

Компания «Электролайт» внедряет платформу «Тил Эйчар», чтобы выстроить культуру регулярного признания, повысить инициативность и вовлеченность сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Usetech.

«Электролайт» работает на рынке инструментов и техники с 2008 г., в штате более 90 сотрудников: кто-то работает в офисе, кто-то на складе, мастера оказывают службу поддержки в сервисе, а часть команды вообще трудится удаленно из разных городов.

Исторически сложилось так, что в компании чаще фокусировались на ошибках и замечаниях, забывая про достижения и успехи друг друга. Внедрение корпоративной валюты («Лайткоинов») должно в корне изменить эту динамику. Теперь любой сотрудник сможет моментально поблагодарить коллегу за помощь. Это публичное действие, которое отобразится в новостной ленте на корпоративном портале, где каждый коллега может присоединиться к благодарности.

Внутренняя валюта станет инструментом, который: усилит культуру благодарности; повысит вовлеченность; даст сотрудникам ощущение значимости; стимулирует инициативу и ответственность.

За что награждать сотрудников

Сценарии начисления баллов сформировали вместе с сотрудниками — не сверху вниз, а изнутри команды.

В фокусе несколько направлений:

вовлечение сотрудников в процесс создания контента для продвижения бренда и роста продаж;

– обучение и развитие: сейчас, несмотря на компенсацию обучения до 50%, сотрудники редко используют эту опцию. Теперь в компании появляется дополнительный стимул — пройди курс или прочитай книгу из корпоративной библиотеки и заработай внутреннюю валюту;

– спорт и здоровье: компания активно поддерживает спортивное направление — оплачивает абонементы и развивает спортивные сообщества внутри команды, а теперь это станет частью единой игровой механики.

Платформа закрывает боли собственников бизнеса: нехватку обратной связи и вовлеченности, а еще помогает быстрее фиксировать вклад сотрудников и поддерживать темп командной работы.

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом
Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом Импортонезависимость

«Для бизнеса ключевой задачей становится максимизация отдачи от команды. Наш продукт помогает компаниям изменить парадигму: перейти от восприятия фонда оплаты труда как стандартной расходной истории к системному увеличению выручки в пересчете на каждого сотрудника. Внедряя инструменты признания и банк идей, вы инвестируете в проактивность, которая напрямую конвертируется в финансовый», — сказал Кирилл Морозов, директор продукта «Тил Эйчар».

Банк идей от сотрудников

Сотрудникам часто не хватает смелости проявлять инициативу и брать на себя ответственность за новые проекты. «Тил Эйчар» помогает платить корпоративной валютой за любые идеи по улучшению процессов.

«Мы понимаем, что различные позитивные изменения и участие коллектива в налаживании процессов способствуют достижению наших главных финансовых целей. Довольные сотрудники — это лучшие результаты. Именно так строятся команды, которые двигают бизнес вперед», – сказала Валерия Муродова, директор по маркетингу Electrolite.

Магазин для сотрудников

Магазин вознаграждений формируется так, чтобы сотрудники могли обменивать баллы и на небольшие приятные поощрения, и на более ценные призы: в него войдут сертификаты, билеты, спа, мерч с индивидуальным дизайном и техника.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Экономика строится на простых математических расчетах: высчитываем, сколько внутренней валюты в среднем заработает сотрудник, и соотносим эту сумму с выделенным бюджетом. Мотивация становится желанной и достижимой для команды, а программа — рентабельной для бизнеса.

Альтернатива рабочим чатам

Платформа станет единой информационной точкой для сотрудников. Новостная лента, автоматические поздравления с днями рождения, опросы и каталог активностей — все это соберет команду в одной экосистеме.

То, что раньше было разрозненно (чаты, таблицы, ручная работа), теперь собирается в одну систему.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Бывших ИТ-чиновников Минтранса «раскулачивают семейно». Конфискуется имущество на 6 миллиардов

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Ozon поборется с Китаем за мощнейшие ИИ-серверы с чипами Nvidia

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

В России нашли способ импортозаместить пропеллеры для БПЛА. Разработка прочнее и дешевле в изготовлении, чем импорт

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще