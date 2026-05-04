Столичные школьники решили более 66 млн задач с помощью ИИ‑сервиса «Цифровой учитель»

С начала учебного года ИИ-сервисом «Цифровой учитель» в «Московской электронной школе» («МЭШ») воспользовались более 19 млн раз. С его помощью столичные школьники решили более 66 млн задач. Инструмент вошел в число самых популярных сервисов «МЭШ». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В «Московской электронной школе» мы активно развиваем сервисы на основе искусственного интеллекта, которые позволяют сделать обучение школьников более персонализированным. Один из них – сервис «Цифровой учитель». Он помогает ученикам средней и старшей школы лучше усвоить математику, английский язык, физику и информатику. Это инновационный инструмент, который анализирует знания ребенка: определяет темы, где есть трудности, и предлагает упражнения для восполнения пробелов. С начала этого учебного года им воспользовались более 19 млн раз, а школьники решили свыше 66 млн задач. Всего таким помощником пользуются более 1,7 млн человек — это ученики, их родители и учителя. Сейчас он входит в число наиболее популярных сервисов в «МЭШ», ― рассказала Анастасия Ракова.

«Цифровой учль» можно использовать в двух форматах. Первый — самостоятельные занятия. Ученики проходят базовый тест, после этого система формирует индивидуальную образовательную программу, включающую в себя теорию и практические задания с автопроверкой. Алгоритмы отслеживают прогресс ребенка и корректируют процесс обучения в реальном времени.

Второй формат — когда учитель сам выдает ученику материалы из сервиса в качестве домашнего задания. Если тот допускает ошибки, система рекомендует дополнительные упражнения для их отработки. Педагог может сразу ознакомиться с результатом и увидеть, какие темы усвоены, а с какими возникают трудности.

Сервис «Цифровой учитель» запустили в 2024 г. Он регулярно пополняется новыми материалами. В марте 2025 г. в сервис добавили более двух тысяч материалов по предмету «Вероятность и статистика». Возможность изучать английский язык появилась в мае прошлого года. Курс основан на технологии искусственного интеллекта и охватывает основные темы уровней A1 (начальный), A2 (элементарный) и B1 (средний). А в октябре столичным школьникам 5–10-х классов стали доступны новые темы и задания, а также итоговые тесты и раздел «Словарь».

Сервис «Цифровой учитель» доступен в веб-версии электронного дневника в навигационной панели вверху экрана, в мобильном приложении «Дневник “МЭШ”» (раздел «Школа»), а также в библиотеке «МЭШ» на главной странице или с использованием соответствующего фильтра.