МТС ускорила мобильный интернет на новой набережной Искитимки в Кемерове

МТС сообщает о расширении покрытия LTE в районе строящегося в столице Кузбасса музейно-театрального комплекса. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в общественных пространствах на набережной Искитимки, а также в начале проспекта Притомского увеличилась на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая базовая станция позволила улучшить качество мобильной связи в скверах на берегах Искитимки, которые в дальнейшем свяжутся между собой тротуарами и велодорожками. Сейчас кемеровчане могут гулять, отдыхать и заниматься спортом на участке благоустроенной набережной между «хрустальным» и Театральным мостами, а также напротив Кассационного суда: здесь расположены детские площадки, зоны для воркаута и скейтпарк. Следующий участок набережной, новое общественное пространство напротив парка Победы имени Жукова, после завершения работ по благоустройству соединится с ним пешеходным мостом. Скорость мобильного интернета также увеличилась на проспекте Притомском: в районе Кемеровской детской железной дороги и в сквере имени Резникова.

«Парк Жукова и набережная Искитимки – популярные для прогулок локации в самом центре города. Вдоль реки появляются новые общественные пространства, рядом строится музейно-театральный комплекс и стометровая гостиница, которые обещают стать архитектурной достопримечательностью столицы области. Ожидается, что район будет одной из главных точек притяжения на рекреационной и туристической карте Кемерова. Мы в свою очередь развиваем здесь инфраструктуру мобильной связи, расширяем покрытие LTE, чтобы кемеровчанам и гостям города не было тесно онлайн», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

