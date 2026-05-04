МТС развернула отечественную сеть LTE в 17 районах Воронежской области

МТС запустила на своей сети базовые станции российского производства «Иртея» более чем в 30 малых городах и селах Воронежской области с начала 2026 г. Устойчивая связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС теперь обеспечиваются отечественным оборудованием, в том числе, у памятника природы Урочище Кривоборье в Рамонском районе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Больше всего населенных пунктов – шесть – было подключено к новой отечественной сети в Бобровском районе. Еще по три – в Верхнехавском, Лискинском и Репьевском районах, по два – в Верхнемамонском, Панинском, Семилукском и Павловском районах, и по одному селу – в девяти районах области. Теперь цифровыми сервисами могут комфортно пользоваться более 10 тыс. жителей региона: работать удаленно, получать образование онлайн и медицинские консультации, не выезжая в районный центр.

Новое оборудование обеспечило устойчивое покрытие и высокое качество мобильной связи МТС и для местных предпринимателей, которые смогут использовать цифровые технологии для развития бизнеса на селе: выхода на новые рынки сбыта, проведения оплат, ведения страниц и социальных сетей.

Отечественное телеком-оборудование заработало у особо охраняемой территории, памятника природы Урочище Кривоборье, расположенного на левом берегу реки Дон. Новое покрытие сети позволит туристам всегда оставаться на связи, общаться в мессенджерах, отправлять и выкладывать в интернет фото и видео на высокой скорости.

«Воронежская область стала первым регионом Центрального Черноземья, где в сети МТС в начале прошлого года была запущена отечественная базовая станция «Иртея». Постепенный переход сетевой инфраструктуры на российское оборудование – это не просто развитие телеком-отрасли, а вклад в технологический суверенитет региона. Радует, что Воронежская область стала эффективной площадкой для внедрения инноваций. А они, в свою очередь, – надежной основой для дальнейшего развития на территории региона высокотехнологичных решений: видеоаналитики, интернета вещей, мониторинга транспорта и облачных технологий», – отметил директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.

