Компании смогут в шесть раз сократить затраты на внедрение ИИ в бизнес-коммуникации

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, представила новую линейку продуктов для коммуникаций с искусственным интеллектом. Решения предназначены для организаций со строгими требованиями к хранению и обработке данных. В линейку входит программно-аппаратный комплекс (ПАК) и ИИ-коннектор, который позволяет установить любую ИИ-модель на собственном сервере. Благодаря предложенным форматам компании смогут тратить на коммуникационные платформы с ИИ в шесть раз меньше, чем ранее. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Новые решения предназначены для заказчиков, которые предпочитают хранить всю информацию на собственных серверах: госструктур, банков, субъектов КИИ и других организаций, где важна работа с чувствительными данными. Вне зависимости от выбранного способа инсталляции, компании смогут получать автоматически сгенерированные расшифровки и резюме встреч.

Компании, которым нужно с нуля оснастить свои офисы платформой для коммуникаций с ИИ, сохраняя при этом все данные в собственном контуре, смогут установить программно-аппаратные комплексы (ПАК) со встроенной ИИ-моделью.

Заказчики, у которых уже есть серверные мощности для развертывания ИИ, смогут дополнительно снизить стоимость, отказавшись от приобретения ПАК. В этом случае любую ИИ-модель можно будет интегрировать с серверной версией «МТС Линк» с помощью специального ИИ-коннектора.

При выборе любого из двух вариантов развертывания все данные будут оставаться в контуре компании. Благодаря гибкому подходу стоимость решения удалось снизить в шесть раз по сравнению с опциями, которые ранее предлагались для реализации сценария «ИИ на собственном сервере».

Компаниям, у которых нет необходимости разворачивать ИИ-модель на собственном сервере, «МТС Линк» дополнительно предложит гибридный формат. Коммуникационная платформа будет развернута в контуре компании, а ИИ-функции будут выполняться в облаке. Таким образом, основной массив коммуникаций будет обрабатываться на собственных серверах, но ИИ-расшифровка и саммаризация встреч будет проводиться на российском облачном сервере MWS GPT (входит в структуру ПАО МТС). Такой подход позволяет максимально оптимизировать стоимость: она будет зависеть от интенсивности использования ИИ-функций. Например, если компания применяет их для 10 часовых встреч в день, стоимость подписки не превысит 300 тыс. руб. в год.

«Запрос государственного, финансового сектора и субъектов КИИ на применение ИИ в коммуникациях очень высок. При этом на первом месте для таких организаций остается информационная безопасность и строгое соответствие политикам хранения и обработки данных. Раньше, чтобы развернуть ИИ-модель в собственном контуре, требовались значительные финансовые вложения. Благодаря нашей новой линейке продуктов каждая организация сможет получить доступ к расшифровке и саммаризации встреч по приемлемой стоимости, которая будет зависеть от возможностей и индивидуальных потребностей заказчика», — сказал руководитель ИИ-направления «МТС Линк» Дмитрий Крюков.

Также «МТС Линк» совместно с командой MWS AI создает индивидуальные ИИ-решения для пользователей серверного программного обеспечения. Заказчики могут добавлять в свои коммуникации функции на основе технологии дипфейк, в том числе цифровые аватары, и реализовать другие свои идеи по запросу.