«Хайстекс» представила обновление платформы «Хайстекс Акура»

Российский разработчик «Хайстекс» представил обновление платформы «Хайстекс Акура 4.5». Основной упор в релизе сделан на автономность процессов и поддержку отечественных ИТ-ландшафтов. Новые инструменты позволяют компаниям переходить на российские платформы виртуализации, не опираясь на зарубежные стандарты и закрытые API. Об этом CNews сообщил представитель «Хайстекс».

Ключевым новшеством стала технология Direct2Target. Традиционные инструменты миграции глубоко зависимы от закрытых API управления облачных платформ. «Хайстекс Акура 4.5» ломает эту парадигму.

Теперь перенос данных возможен даже в изолированные инфраструктуры и частные облака с ограниченным доступом. Благодаря агенту D2T система записывает данные напрямую на уровень дисков. Это критически важно для бесперебойной работы стратегических предприятий и государственных организаций, использующих специфические конфигурации оборудования.

Продолжая стратегию поддержки российского ИТ-ландшафта, версия 4.5 получила расширенную совместимость с ведущими отечественными решениями: «Ред Виртуализация: Сертифицированная платформа», входящая в реестр российского ПО, теперь полностью поддерживается для сценариев аварийного восстановления и миграции; Deckhouse Virtualization Platform: Обеспечена работа со стеком на базе Kubernetes компании «Флант».

Для обеспечения непрерывности процессов в стратегически важных отраслях сохранность данных становится безусловным приоритетом. С поддержкой S3 Object Lock решение «Хайстекс Акура 4.5» гарантирует защиту данных: «Резервная копия, которую технически невозможно удалить или изменить — это фундамент выживаемости бизнеса сегодня. Мы создали цифровую "несгораемую камеру" для данных: даже при полной компрометации сети, ваши бэкапы останутся неприкосновенными для программ-вымогателей».

Учитывая, что PostgreSQL стала стандартом для большинства российских импортонезависимых систем, в версии 4.5 реализован специализированный агент для работы с этой СУБД.

В отличие от традиционного метода создания снимков (снапшотов) всей виртуальной машины, который фиксирует данные только на уровне блоков диска, новый агент работает на файловом уровне. Это решает критическую проблему консистентности: Обновление ориентировано на команды, которые ценят предсказуемость ИТ-процессов и стремятся к максимальной автоматизации обслуживания информационных систем.

В версии 4.5 представлена полностью пересмотренная архитектура слоя хранения, ориентированная на снижение затрат и повышение надежности. Ключевые возможности включают: дедупликацию на уровне всего хранилища, встроенное шифрование данных, настраиваемые алгоритмы сжатия под разные типы нагрузок, автоматизированную очистку, а также совместимость с проверенной архитектурой Kopia. Новый подход позволяет существенно сократить расходы на хранение в VDI и DevOps-средах с большим количеством однотипных машин, обеспечивая при этом выполнение требований по безопасности данных без усложнения ИТ-ландшафта.

Ключевые преимущества «Хайстекс Акура 4.5»: автономность: Работа в закрытых контурах без привязки к API вендора; экономия ресурсов: глобальная дедупликация для снижения затрат на СХД; безопасность: неизменяемые точки восстановления в S3 и прозрачный аудит всех действий; интеграция: поддержка реестрового ПО и нативная работа с PostgreSQL.

