Deckhouse Managed Services расширяет стек управляемых сервисов для работы с данными

Deckhouse, разработчик продуктов для построения надёжной корпоративной инфраструктуры, объявил о расширении направления с. На платформе стали доступны новые управляемые сервисы для работы с данными: Trino, Hive Metastore, Kafka и Cassandra. Параллельно с этим продолжается развитие ранее реализованных сервисов — PostgreSQL, Valkey и Memcached.

Новые компоненты закрывают ключевые сценарии для работы с данными — от потоковой обработки и распределённого хранения до аналитических запросов — и при этом не требуют отдельных операционных команд: всё управляется через единый Kubernetes-native-интерфейс платформы.

Расширение Managed Services позволяет пользователям реализовывать архитектуру Lakehouse и event-driven-сценарии в рамках одной платформы. Trino и Hive Metastore обеспечивают слой аналитических запросов и метаданных для работы с распределёнными хранилищами, Kafka — надёжную потоковую передачу данных, а Cassandra — масштабируемое распределённое хранилище для высоконагруженных систем.

За прошедший период существенно выросли и уже запущенные сервисы. PostgreSQL стал быстрее справляться с высокими нагрузками и получил расширенные возможности горизонтального масштабирования. Valkey и Memcached точнее встроены в платформу и работают эффективнее в связке с новыми аналитическими компонентами.

Все новые сервисы, как и уже работающие PostgreSQL, Valkey и Memcached, будут проходить сертификацию ФСТЭК России по мере готовности.

«Мы последовательно развиваем Managed Services как единый слой для работы с данными в Kubernetes. В конце 2025 г. мы вышли на рынок баз данных — это был первый шаг. Сейчас, добавив Trino, Kafka, Cassandra и Hive Metastore, мы закрываем ключевые сценарии: от потоковой обработки до аналитики. Теперь компании могут строить полноценные data-платформы в рамках одного решения — с декларативным управлением, отказоустойчивостью и сертификацией, которая критична для регулируемых отраслей», — отметил Александр Виноградов, директор направления «Данные» Deckhouse.

Расширение линейки сервисов отвечает растущему спросу на платформенные решения для работы с данными в условиях увеличения объёма информации и распространения аналитических и ИИ-нагрузок. Компании переходят от разрозненных внедрений отдельных технологий к унифицированным платформам, где управление жизненным циклом данных становится частью инфраструктуры.

