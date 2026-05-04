Большинство россиян видят Россию в числе лидеров в развитии ИИ-сервисов

Нейросети и ИИ-сервисы быстро входят в повседневную практику пользователей в России. По данным исследования OMI, активнее всего по сравнению с более старшими возрастными группами к таким инструментам обращаются молодые люди: среди аудитории 18–24 лет половина использует их не реже трех раз в неделю.

Исследование проведено исследовательской компанией OMI в марте 2026 г. методом онлайн-опроса среди пользователей нейросетей и ИИ-сервисов в России. В нем приняли участие 2328 респондентов, использовавших такие сервисы за последние шесть месяцев.

Респонденты активно интересуются развитием нейросетей как технологии: 60% опрошенных следят за новостями в этой области, при этом более половины (54%) обращают внимание на то, как нейросети разрабатываются и обслуживаются.

При выборе условий использования нейросетей важным фактором для пользователей остается доступность сервисов. Только 10% опрошенных выбрали бы платную версию без рекламы, 28% — ограниченную бесплатную версию, но без рекламы, а 62% — бесплатный формат нейросетей, но с рекламой.

ИИ используется не только для получения информации, но и для решения прикладных задач. Каждый пятый пользователь применяет нейросети для помощи с покупками или выбором досуга (21%), а 15% — при планировании поездок. Среди тех, кто использует такие сценарии, 62% делают это регулярно, а 42% — дополнительно обращаются к нейросетям для поиска акций и скидок. Таким образом, нейросети постепенно выходят за рамки получения информации и общения, но и становятся инструментом выбора и принятия решений — в том числе в сценариях, связанных с покупками и планированием.

На этом фоне меняется и сама логика взаимодействия пользователей с ИИ-сервисами — нейросеть становится цифровым ассистентом, который помогает не только найти информацию, но и решить задачу. В этой модели органично встраиваются новые коммерческие сценарии, например, рекомендации товаров и услуг или релевантные рекламные предложения внутри ответа. Это подтверждают и данные исследования: большинство (70%) пользователей положительно или нейтрально отнесутся к рекламе в ИИ, если она релевантна их запросам, а 57% полагают, что она органично встроится в интерфейс.

От интереса к пониманию

Наиболее популярными сервисами среди опрошенных являются «Алиса AI» (71%), ChatGPT (42%), GigaChat (38%), далее идут DeepSeek (25%), «Шедеврум» (16%) и Gemini (15%).

Более половины респондентов (52%) считают, что Россия входит в число стран-лидеров в области нейросетей и ИИ-сервисов, из них 11% уверены в этом. Треть опрошенных (34%) придерживается противоположной точки зрения, а 14% не задумывались об этом.

Пользователи также по-разному оценивают экономику ИИ-сервисов. Каждый пятый (20%) считает, что затраты на разработку и развитие превышают доходы, 35% полагают, что они сопоставимы, а 21% уверены, что такие сервисы уже приносят больше дохода, чем требуют вложений. Это указывает на то, что экономика ИИ-сервисов пока остается для пользователей неочевидной.

В целом нейросети в России быстро становятся массовым инструментом за счет доступности и расширения прикладных сценариев использования. По мере развития технологий и роста затрат на их создание на первый план выходит вопрос устойчивой модели, которая позволит сохранить доступность сервисов и поддерживать их дальнейшее развитие.