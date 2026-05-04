Бандл Primo RPA и Luxms BI — роботизация и аналитика в едином контуре

Российские вендоры Primo RPA и Luxms BI представляют совместное решение, объединяющее роботизацию бизнес-процессов и платформенную бизнес-аналитику в едином цифровом контуре. Бандл позволяет управлять всей цепочкой работы с данными и процессами – от автоматизации операций до продвинутой аналитики и принятия управленческих решений. Об этом CNews сообщили представители Luxms.

Primo RPA — платформа для роботизации любой сложности и масштаба: от запуска роботов-ассистентов до полной автоматизации ключевых бизнес-процессов. Решение масштабируется на тысячи роботов, использует алгоритмы ИИ для работы с документами и включает инструменты для оценки эффективности роботизации.

Luxms BI – это платформа бизнес-аналитики и ИИ, созданная для принятия решений на основе данных. Благодаря встроенному ETL, возможностям кастомизации и высокому уровню информационной безопасности Luxms BI подходит для построения аналитических систем любой сложности. Имеет сертификат ФСТЭК по четвертому уровню доверия.

Вместе две платформы обеспечивают полный цикл работы с данными. Роботы Primo RPA берут на себя все виды однотипных действий – сбор и обработку данных из разных систем, сверку информации, контроль соблюдения регламентов, формирование отчетных форм и другие рутинные операции. При этом каждый шаг робота фиксируется и передается в аналитическую платформу.

Luxms BI, в свою очередь, превращает эти данные в наглядную аналитику. Вместо разрозненных таблиц и отчетов пользователи получают единое цифровое пространство с интерактивными дэшбордами – с динамикой показателей, отклонениями и трендами, обеспечивая прозрачность на всех уровнях управления, от операционного до стратегического.

Ключевым результатом внедрения совместного решения становится не просто экономия ресурсов, хотя она, конечно же есть, а системный эффект. Снижение операционных рисков за счет исключения человеческого фактора, повышение прозрачности процессов на всех уровнях, и уверенность в каждом принимаемом решении.

«Благодаря нашей продуманной интеграции с Primo RPA, заказчики получают не набор разрозненных инструментов, а единую систему управления, где автоматизация и аналитика работают как единое целое. Это позволяет еще быстрее принимать важные решения, и как следствие повышать эффективность компании», – сказал Александр Вятчинин, операционный директор ГК Luxms.

Артем Виноградов, коммерческий директор Primo RPA: «Для заказчиков важно не просто автоматизировать операции, а понимать, как роботизация влияет на бизнес-показатели. В связке с Luxms BI мы даем возможность в реальном времени видеть эффект автоматизации — от операционных метрик до стратегических KPI. Это позволяет компаниям быстрее находить точки роста, обосновывать масштабирование роботизации и принимать решения на основе фактов, а не предположений».

Оба продукта не ограничиваются стандартным функционалом RPA и BI. Primo RPA добавил в платформу AI Server – конструктор интеллектуальных агентов, которые не просто выполняют инструкции, а принимают решения и выбирают способ их реализации. Сотрудники могут взаимодействовать с агентами через чат в свободной форме – задавать вопросы по документам, получать подсказки по регламентам или запускать действия в корпоративных системах. AI Server превращается из фонового инструмента обработки документов в сервис прямого доступа к корпоративным знаниям.

Luxms BI, в свою очередь, также позволяет подключать LLM-модели прямо внутрь аналитических процессов - в платформе есть ИИ-аналитик - интеллектуальный ассистент, который помогает пользователям BI быстрее работать с данными, строить отчеты и делать выводы. Он позволяет использовать ИИ для целого ряда задач – от создания моделей данных и построения дэшбордов до полной автоматизации аналитики, в простом интерфейсе, на естественном языке. ИИ в Luxms BI – не просто встроенный чат-бот со строго ограниченными функциями, а возможность строить собственные сценарии работы с ИИ там, где и как это нужно бизнесу.

Решение доступно для внедрения в компаниях любого масштаба. Оба продукта включены в Реестр Российского ПО и соответствуют современным требованиям информационной безопасности.