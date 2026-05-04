Ассортимент продуктов бренда Dekraft пополнили напольные шкафы серии DekraftUno

Компания «Армо-Системы» сообщила о том, что ассортимент продуктов бренда Dekraft из семейства российской компании «Систэм Электрик» пополнили напольные шкафы (корпуса) серии DekraftUno, которые изготовлены из стали и рассчитаны на создание низковольтных комплектных установок с токами до 2500 А на промышленных, производственных, общественных и административных объектах. Обширный модельный ряд DekraftUno включает шкафы шириной 300-1200 мм, высотой 1400-2000 мм и глубиной 400-800 мм с защитой корпуса до IP55 и индивидуальным подбором внутренних компонентов. Благодаря этому новинки позволяют реализовать широкий спектр решений по щитовой сборке.

72 типоразмера и различное внутреннее наполнение позволяют реализовать на базе корпусов DekraftUno широкий спектр решений по сборке таких низковольтных комплектных устройств (НКУ), как главные распределительные щиты, вводно-распределительные устройства, шкафы управления и автоматики. Напольный шкаф DekraftUno может быть высотой 1400, 1600, 1800 или 2000 мм, шириной 300, 400, 600, 800, 1000 или 1200 мм и глубиной 400, 600 или 800 мм, оборудоваться одно- либо двустворчатой дверью (причем не только с лицевой стороны, но и с задней, для реализации возможности двухстороннего обслуживания оборудования) и другими комплектующими. Удобно, что полный расчет конфигурации шкафов доступен через онлайн-конфигуратор на сайте производителя.

Сборная конструкция каркаса DekraftUno из профиля специальной формы и сварной рамы позволяет минимизировать место, занимаемое корпусом в разобранном виде при хранении и транспортировке. При этом шкаф DekraftUno отличается повышенной жесткостью конструкции и позволяет нести нагрузку до 700 кг. Стоит отметить, что шкафы изготавливаются из листовой стали 08ПС с порошковой покраской в светло-серый цвет (RAL7035), обеспечивают степень защиты от пыли и влаги IP55/IP54 и имеют внутреннюю перфорацию с универсальным шагом 25 мм для простоты монтажа перегородок и оборудования. Новинки могут использоваться в качестве отдельных колонн или объединяться в линейки.

Напольные шкафы Dekraft отвечают всем современным требованиям электробезопасности в соответствии с ГОСТ IEC 61439-1-2013 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования», ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)» (на стадии испытаний) и техническими условиями СТМД.324219.125ТУ. Кроме того, шкаф DekraftUno способный работать с оборудованием, рассчитанным на токи до 2500 А, может выдерживать землетрясения с сейсмической интенсивностью до 9 баллов по шкале МСК64.

Новые напольные шкафы серии DekraftUno уже доступны для заказа в компании «Армо-Системы».

