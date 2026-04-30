VK Tech представил платформу VK AI Space для разработки и запуска ИИ-агентов

VK AI Space предназначена для разработки и запуска ИИ-агентов. В основе платформы лежат большие языковые модели, включая обученные на российских данных собственные разработки VK, популярные опенсорсные модели, а также набор ML-моделей для широкого спектра задач, включая распознавание аудио и компьютерное зрение. Об этом CNews сообщили представители VK.

Такая комбинация закрывает сложные сквозные сценарии, в которых одно ИИ-решение опирается на несколько моделей сразу. В VK AI Space есть готовая библиотека агентов под типовые задачи: суммаризацию, перевод, корпоративный поиск по базам знаний, подготовку документов и протоколирование встреч. Платформа протестирована на внутренних ИИ-проектах VK.

За счет интеграции с корпоративным ПО VK Tech есть возможность быстрого включения ИИ-сценариев в рабочую среду сотрудника. Например, создание ИИ-ботов в VK WorkSpace.

Ключевая особенность VK AI Space — изолированный контур для каждого агента. Компания заранее выбирает, к каким системам и данным агент имеет доступ, что ему разрешено делать, а что запрещено. Агент получает задачу и решает ее самостоятельно: планирует шаги, работает с корпоративными инструментами, адаптируется к новой информации. Если он примет ошибочное решение, то физически не сможет выйти за границы отведенной ему зоны и навредить смежным системам. Все действия прозрачны: компания видит каждый шаг и может проверить его на ошибки.

«2026 г. — переломный для агентного ИИ в корпоративном сегменте. К 2028 г., по оценке Gartner, 33% бизнес-софта будет содержать агентные возможности. При этом, по данным MIT, до 95% корпоративных GenAI-пилотов не дают измеримой отдачи: компании опасаются делегировать автономному агенту реальные действия в ИТ-системах. Мы закрыли этот барьер изолированным контуром на уровне инфраструктуры и сквозной наблюдаемостью каждого шага. VK AI Space позволяет сокращать время от пилота до производственной эксплуатации и экономически эффективно масштабировать использование ИИ в организациях», — сказал руководитель направления искусственного интеллекта VK Tech Роман Стятюгин.

Полностью готовая к работе VK AI Space разворачивается on-premise (в корпоративном контуре), на облачной платформе VK Cloud и поставляется как программно-аппаратный комплекс (ПАК) по подписке.