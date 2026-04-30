В МФТИ разработали цифровую платформу для ускорения документооборота в строительстве

Студент Центра «Пуск», резидент офиса студенческого предпринимательства Московского физико-технического института (МФТИ) создал цифровую платформу AE Development для автоматизации работы со строительной документацией. Решение позволяет компаниям быстрее создавать документы за счет интеллектуального поиска информации в массивах проектных данных, нормативных баз, а также объединяет в единой среде хранение документов, внутренние согласования, официальные письма и контроль доступа для всех участников строительства. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

AE Development стал победителем конкурса «Студенческий стартап» платформы университетского технологического предпринимательства. Проект ориентирован на рынок цифровизации строительства и может применяться в компаниях, где большой объем внутренней, проектной и нормативной документации требует быстрого поиска, прозрачного согласования и единой рабочей среды. Ключевая особенность платформы – отказ от простого хранения файлов в пользу смыслового поиска.

«Наша система может выдавать не только список документов, но и релевантные фрагменты текста, что особенно важно в строительной отрасли, где специалисты регулярно работают с большим объемом руководящей документации, а ошибки из-за устаревших версий или сложного доступа к информации приводят к задержкам и срывам сроков строительства», – сказал руководитель проекта, выпускник акселератора «Физтех.Идея», студент магистерской программы «Разработка ИТ-продукта» Центра «Пуск» МФТИ Алексей Сидоров.

По оценкам команды, на составление документов и поиск информации у специалистов строительной отрасли уходит более 10 часов в неделю. AE Development позволяет сократить это время на 50% за счет единой цифровой среды, ускорения поиска до 30 раз и автоматизации процесса согласований. В платформе реализован полный цикл работы с объектом: от создания проекта и загрузки документов до автоматизированной обработки с использованием встроенного интеллектуального помощника. Система обеспечивает единый контроль версий, автоматическую генерацию документов на основе данных из нужных источников без ручного ввода, а также встроенный таск-трекер для контроля процессов.

Применение данного решения позволит сократить время согласования документов, а также упростить коммуникацию между участниками строительства как для нескольких строительных компаний внутри одного объекта, так и для упрощения взаимодействия офисных и линейных сотрудников одной компании: платформа предлагает единый источник данных, удобство поиска информации и контроль исполнения задач всеми участниками.

Сегодня пользователям приходится работать одновременно с несколькими источниками данных. Например, проект хранится в облачном хранилище, официальные письма приходят на электронную почту, расчеты и прочие файлы по проекту ведутся на сервере организации, рабочая коммуникация параллельно может протекать в мессенджерах, а чтобы быстро передать большие объемы информации другой организации, почта уже не подходит ввиду лимитов – приходится использовать сторонние файлообменники. Платформа AE Development позволяет объединить все эти процессы в одной системе: письма, комментарии, хранение документов и актуальных версий в общем доступе, постановка и выполнение задач с отслеживанием статуса и система согласований документации, а также быстрый поиск информации, содержащейся в любом документе. Пользователю достаточно просто открыть нужный раздел и применить встроенный функционал, который покрывает 80% потребностей рабочего процесса.

«Мы дообучили опенсорсную bi-encoder модель на корпусе специфических данных строительной тематики, что повысило точность поиска нужного фрагмента на 6,2% по сравнению с оригинальной версией. Применение комплекса мер, включая двойной чанкинг и гибридную лексико-семантическую модель поиска, позволило довести точность нахождения релевантных фрагментов информации до 82,3% при оптимальном объеме выборки», – сказал Алексей Сидоров.

В настоящее время проект находится на стадии тестирования минимально жизнеспособного продукта (MVP). Платформа поддерживает полный функционал работы с документами: распознавание текста, автоматическую рассылку писем, проведение согласований. Внутри системы встроен таск-трекер и ИИ-помощник, который позволяет пользователям быстро находить нужные фрагменты документов для использования в работе, исключая ручной перебор данных.

По словам разработчиков, пилотное внедрение платформы запланировано на базе строительных компаний – потенциальных партнеров в мае 2026 г. Завершение инвестиционной упаковки проекта ожидается в июне, привлечение pre-seed раунда – в июле-августе 2026 г., а выход на окупаемость – в декабре 2026 г.

По оценке разработчиков, рынок решений для документооборота в строительстве демонстрирует высокий потенциал роста: к 2028 г. ожидается его увеличение в пять раз. Согласно данным аналитики проекта, в настоящее время 86 регионов встроены в цифровую вертикаль строительной отрасли, при этом из более чем 560 игроков цифровизации лишь 22 специализируются на работе с документацией, что составляет 4% от общего числа. Проект ориентирован на этот сегмент и может применяться в компаниях с большим объемом внутренней, проектной и нормативной документации.

AE Development развивается при поддержке Офиса студенческого предпринимательства – экосистемы развития студенческих стартапов и предпринимательской культуры в МФТИ. Цель ОСП – сформировать поколение технологических предпринимателей, способных быстро преобразовывать научные и инженерные компетенции в продукты и стартапы, отвечающие на запросы индустрий и формирующие новые рынки.