Россияне проведут майские праздники в семейных автопутешествиях и остановках в апарт-отелях

Почта Mail (входит в VK) совместно с сервисом онлайн-бронирования «Островок» выяснила, куда россияне поедут на майские праздники. По данным аналитиков Mail, пользователи чаще выбирают внутренние поездки с семьей на автомобиле и планируют бюджет заранее. Об этом CNews сообщили представители VK.

Лидерами спроса в преддверии праздников остаются крупнейшие города и туристические центры. В топ-3 часто бронируемых направлений попали Новосибирск, Краснодар и Сочи.

По данным опроса, проведенного «Почтой» совместно с Hi-Tech Mail*, наибольшей популярностью пользуются автомобильные поездки — их выбирают около 63% опрошенных. Авиаперелеты на втором месте (20%), а ж/д транспорт — на третьем (14%). Исследование показывает, что чаще всего россияне отправляются в дорогу с родственниками — такой формат выбирают 57% опрошенных. Поездки с друзьями планируют 17%, с партнером 13%, и столько же предпочитают путешествовать в одиночку.

Данные «МегаФона» подтверждают тренд на автопутешествия. Так, с начала года трафик на сайты, где можно взять в аренду автодома, вырос на 16%. Причем основной спрос пришелся на март — в разгар теплой погоды. Изучают нюансы автодомов путешественники в возрасте 35-54 лет (40%), среди которых почти 80% — мужчины.

Наиболее активно автодомами интересуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. В топе также оказались потенциальные путешественники из Ярославля, Екатеринбурга, Новосибирска, Ульяновска, Костромы, Ханты-Мансийска и Нижнего Новгорода. Чаще всего условия аренды изучают в воскресенье — на этот день недели приходится 18% от всего трафика на сайты с начала с начала года.

«Островок» отмечает, что средняя стоимость ночи в российских отелях и апартаментах на праздничные даты (1-3 и 9-11 мая) составляет 6,5 тыс. руб. — на 5% выше, чем годом ранее (6,2 тыс. руб.).

При выборе места остановки россияне отдают предпочтение апартаментам — на их долю приходится 30% бронирований. Отели без звезд выбирают 24%, в три звезды бронируют 16% пользователей. Кроме того, 12% пользователей останавливаются в отелях с четырьмя звездами и выше.

Согласно результатам опроса, пользователи все чаще готовы делегировать задачи по планированию путешествий ИИ-ассистентам. Например, подбор локаций и активностей (26%), точечные рекомендации — где поесть, что посмотреть (15%), построение маршрутов (14%), а также планирование бюджета поездки и контроль расходов (13%).

Рост доверия к цифровым помощникам заметен и в вопросах хранения документов. Более половины пользователей выбирают электронные способы: каждый третий (36%) хранит билеты в телефоне, а примерно каждый пятый (22%) — в электронной почте.

*Опрос проведен среди читателей Hi-Tech Mail в апреле 2026. Всего опрошено 5,1 тыс. россиян.