Релиз AggreGate 6.4: электронные таблицы с живыми данными и мнемосхемы для видеостен

Промышленные предприятия больше не должны выбирать между совместимостью с ушедшими вендорами и реальной эффективностью. Платформа AggreGate (разработчик — Tibbo Systems) в версии 6.4 позволяет напрямую подключаться к контроллерам Siemens S7 без OPC-прослоек, строить огромные мнемосхемы для видеостен и не тратить до 80% времени проекта на отладку выражений.

Команда переписала ключевые редакторы с нуля, добавила тысячи подсказок в интерфейс и сделала несколько сотен улучшений производительности — и ядра платформы, и веб-интерфейса Web UI. Теперь платформа готова к различным задачам: от энергосистем федерального масштаба до финансовых расчетов без потери точности.

Илья Чернякович, исполнительный директор и CТО AggreGate: «Мы готовили этот релиз три года, чтобы переход на AggreGate давал промышленным предприятиям современный, производительный инструмент без компромиссов. Исправили более 3000 багов, с нуля переосмыслили редакторы мнемосхем и выражений, добавили тысячи подсказок, чтобы работа с платформой стала интуитивно понятной и почти не требовала обращения к документации, наладили работу поддержки. Прямой драйвер Siemens S7, отладка выражений в реальном времени, живые таблицы и OPC UA сервер — это технологии, которые реально ускоряют разработку и повышают надежность».

Главные изменения в версии 6.4

Прямой драйвер Siemens S7 — больше не нужен промежуточный OPC-сервер для подключения контроллеров Siemens SIMATIC. Выше надежность, безопасность и скорость.

OPC UA сервер — внешние системы могут подключаться к AggreGate, забирать данные, подписываться на события и выполнять управление.

Электронные таблицы с живыми данными — как Excel, но формулы работают с историей и датчиками в реальном времени. Поддерживается импорт и экспорт Excel-файлов.

Новый редактор мнемосхем — огромные схемы (энергосистемы, трубопроводы целого города) работают на видеостенах без потери производительности.

Новый редактор и отладчик выражений — раньше на это уходило до 70–80% времени проекта. Теперь редактор показывает ошибки, узкие места и позволяет исправлять в разы быстрее.