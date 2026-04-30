RedAuto адаптировал обзвон к маркировке и снизил затраты на телефонию на 86%

Компания RedAuto адаптировала процессы исходящего обзвона к условиям обязательной маркировки звонков и внедрила «Модуль дозвона» от сервиса «Скорозвон». Это позволило снизить затраты на телефонию на 86%, продлить срок жизни номеров до двух недель и сохранить конверсию на уровне 4-5%. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Скорозвон».

RedAuto, московский автодилер, который специализируется на продаже новых автомобилей и машин с пробегом, адаптировал процессы исходящего обзвона под новые регуляторные требования. После введения обязательной маркировки звонков компания столкнулась с ростом затрат на телефонию.

Для оптимизации процессов компания RedAuto внедрила «Модуль дозвона» и «Карусель номеров» от сервиса «Скорозвон». Технологические решения позволили автоматизировать исходящие звонки, снизить долю ручного управления и выстроить более управляемый процесс обзвона в условиях новых требований.

Ключевые результаты

На 86% снижены затраты на телефонию. Текущий бюджет 300 тыс. руб. в месяц — полностью перекрыты убытки от введения маркировки.

Сохранена целевая конверсия 4-5% из звонка в лид.

Продлен срок жизни номеров до двух недель.

Снижена операционная нагрузка за счёт автоматизации управления номерами.

Увеличена контактность с 30% до 47%.

Павел Куркин, коммерческий директор RedAuto: «До проекта мы ежемесячно теряли порядка двух миллионов рублей на одной только маркировке, а номера сгорали за день-два. Переход на «Скорозвон» помог не только снизить финансовые потери, но и в полтора раза повысил контактность баз при сохранении целевой конверсии. Сервис не просто окупил убытки — он полностью снял с нас ручную операционную нагрузку и позволил сосредоточиться на продажах».

