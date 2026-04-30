RDW Computers оцифровывает складской комплекс: адресное хранение развернуто на 4000 кв. метров

Компания «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) завершила создание системы адресного хранения продукции в рамках плановых работ по цифровизации собственного складского комплекса. Внедрение этого метода ведения складского хозяйства позволило компании оптимально разместить готовую продукцию и комплектующие на 4000 кв. м складских площадей, повысить точность учета, снизить негативное влияние человеческого фактора и получить подробную аналитику о работе склада. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи».

«В 2025 г. мы выпустили более 130 тыс. устройств. Самые востребованные: серверы, системные блоки и мониторы. Количественный рост произведенной продукции составил 5,2%. Цифра небольшая, но именно эта позитивная динамика подтолкнула компанию к пересмотру топологии складских мощностей, – отметил Александр Субботин, исполнительный директор «РДВ Технолоджи». – Мы поставили перед собой цель не только провести полную автоматизацию складских операций: приемку, хранение, учет и отгрузку товаров, но и внедрить программную платформу, которая бы легко масштабировалась с учетом дальнейшего роста нашего производства».

Технологической основой проекта стала российская платформа Mobile SMARTS. В RDW Computers также внедрили мобильное приложение для терминалов сбора данных со встроенным сканером штрихкода «Склад 15».

Организация адресного хранения была невозможна без внедрения системы штрихкодирования. На помощь пришла специальная система маркировки и идентификации товаров. Было приобретено оборудование для формирования и печати штрихкодов, а также их считывания. Штрихкодами и RFID-метки промаркированы отдельные виды комплектующих, полки, паллеты, что позволяет быстро определять место хранения товара при помощи сканеров. Все это исключает влияние ошибок персонала, упрощает документирование и инвентаризацию.

Цифровизации склада RDW Computers требовала и продолжает требовать основательной подготовительной работы. Но плоды этого кропотливого труда уже очевидны. Они в ускоренной приемке и отгрузке товаров; в сведенных к минимуму ошибках при комплектации заказов и учете остатков; в упрощенной процедуре инвентаризации; в оптимизированном складском пространстве; в повышенной прозрачности учетных операций и получении доступа к углубленной складской аналитике.

До конца 2026 г. компания планирует завершить дальнейшие этапы цифровизации складского комплекса и усилить интеграцию складских операций с автоматизированной системой управления производством на базе «1C: ERP». Это позволит RDW Computers повысить управляемость складских операций и поддержать дальнейший рост производства.