МТС накрыла сетью 4G хакасское село, где живут шорцы

МТС сообщает о запуске сети высокоскоростного мобильного интернета в селе Матур Таштыпского района. Связь стандарта LTE получили более 1000 человек, проживающие в населенном пункте на юге Хакасии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Село Матур, расположенное в отрогах Саян, считается исторической родиной шорцев в Хакасии. Представители этого коренного малочисленного народа проживают здесь и сегодня, сохраняя быт и традиции — в частности, Матур ежегодно принимает гостей на фестивале шорской культуры, где жители готовят национальные блюда, поют песни на шорском языке и проводят обряды. С появлением современных стандартов связи сельчане и гости села смогут с комфортом общаться и загружать видео в мессенджерах, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, удаленно учиться и работать.

«Высокоскоростной мобильный интернет позволит популяризировать эти места, разработать и представить село как этнокультурный бренд, куда обязательно следует заглянуть путешественнику. Через оцифровку исторического наследия можно развивать туризм, проводить краеведческие, образовательные конференции или вебинары на базе платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы МТС Линк. Например, организовать «Шорские чтения», объединив представителей малочисленного народа по всей Сибири», — сказал директор МТС в Республике Хакасия Павел Фомин.

Шорцы — малочисленный тюркоязычный народ, проживающий преимущественно на юге Кемеровской области, а также в республиках Хакасия и Алтай, Красноярском и Алтайском краях. По данным переписи населения 2020 г., численность шорцев в Хакасии составляет 0,27% от общего населения республики.