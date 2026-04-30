Merlion запустила демостенд для СУБД Postgres Pro Enterprise Manager

Компания Merlion объявила о запуске демостенда для СУБД Postgres Pro Enterprise Manager. Новая демонстрационная среда полностью готова для задач централизованного управления базами данных на базе Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM), призванной упростить эксплуатацию сложных СУБД-ландшафтов. Платформа позволяет администрировать сотни экземпляров баз данных из единого окна, автоматизируя рутинные операции и снижая влияние человеческого фактора.

Новый стенд предоставляет доступ к полному циклу управления базами данных, от развертывания экземпляров Postgres Pro до их постановки под мониторинг PPEM. Система анализирует SQL-запросы в реальном времени и выполняет поиск «узких мест» производительности. Для демонстрации типовых операций администрирования используется графический интерфейс, что критически важно для команд, переходящих с зарубежных решений.

Теперь партнерам и заказчикам стало доступно не только общее демо платформы онлайн, но и индивидуальное тестирование системы в конфигурации, приближенной к реальной инфраструктуре. Можно заказать персональный показ или запросить доступ к виртуальной среде для проведения собственных функциональных тестов. Это позволит детально разобрать специфические задачи по импортозамещению и безопасности СУБД в связке с экспертной поддержкой вендора.

25 лет российскому Линуксу: от русификации чужих сборок до независимой экосистемы и мирового признания
Импортонезависимость

Станислав Васильев, руководитель отдела поддержки продаж программного обеспечения технического центра Merlion, сказал: «Запуск выделенного стенда позволяет нам не просто показывать интерфейс, а моделировать реальные сценарии эксплуатации. Заказчики и партнеры смогут протестировать выбранную архитектуру решения перед внедрением в продуктивный контур и при необходимости скорректировать её, значительно оптимизировав бюджет проекта».

Технический центр Merlion обеспечивает экспертную поддержку при внедрении российских ИТ-решений, предоставляя инфраструктуру для пилотирования и проверки совместимости ПО.

Другие материалы рубрики

Системы интегрированного бизнес-планирования IBP помогают бизнесу выживать в условиях турбулентности

Уволилась ИТ-директор Минсельхоза России

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Планировавший экспансию в США российский разработчик избежал банкротства, сократив команду и внедрив ИИ

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Страна СНГ ликвидирует Минцифры: оно мешает цифровизации

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще